Juana Viale encontró el amor en el hijo de un medallista olímpico: de quién se trata

En medio de rumores de ruptura con Agustín Goldenhorn, vincularon a Juana Viale con el hijo de un campeón de los Juegos Olímpicos. Quién es.

Juana Viale enfrenta los rumores de separación con el arquitecto Agustín Goldenhorn y mientras disfruta de sus vacaciones en Chile, la vinculan con el hijo de un campeón de los Juegos Olímpicos. Se trata de Yago Lange, el hijo de 34 años Santiago Lange, quien obtuvo medalla de oro de la edición 2016 del evento deportivo.

Según la revista Paparazzi, ambos se encuentran en Chile pasando unos días y se incrementan las posibilidades de relación por los intereses en común que tienen. Yago Lange es un activista por el medioambiente, al igual que su padre, viajaron al país trasandino a fines de diciembre de 2022, para pasar Año Nuevo.

En este contexto, se viralizó un video donde Mirtha Legrand brindó declaraciones tras el final de su programa, y entre otras cosas, reveló el presente amoroso de su nieta. "¿Juanita se separó o no?", preguntó el notero de LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV. "No, no sé. Si ella no cuenta nada", había expresado la conductora de El Trece.

Martín Bossi, a los besos con una figura del Trece: "Se hizo desear"

En las últimas horas sorprendió ver a Martín Bossi chapando con una figura que estuvo en algunas de las producciones más importantes de El Trece en el último tiempo. "Se hizo desear mucho, mucho", aseguró la estrella en diálogo con Socios del espectáculo.

Con la llegada del verano son muchos los romances que empiezan a surgir en el mundo del espectáculo. Sobre todo en las plazas más importantes de la temporada teatral, como es Villa Carlos Paz. En la ciudad cordobesa se vivió un momento de fuerte intensidad al finalizar la función de la obra "Un plan perfecto", protagonizada por Pedro Alfonso y Paula Cháves.

Es que Martín Bossi fue a ver al teatro a su pareja amiga y se subió al escenario como invitado cuando terminó la función. Lo que no esperaba ni el humorista, ni ninguno de los presentes, fue lo que sucedió a continuación. Romina Gaetani (integrante de la obra) se acercó a Bossi, lo tomó de la cabeza y le estampó un inesperado beso.

La expresión del resto de los actores evidenció que no estaba armado: mientras Rodrigo Noya se paró y aplaudió, Agustina Agazzani levantó los brazos y gritó. Fue la propia Gaetani la que en una entrevista con Socios del espectáculo reveló por qué se chapó a Martín Bossi.