Escándalo con Los Palmeras: Cacho Deicas tomó acciones legales contra Marcos Camino

Cacho Deicas tomó acciones legales contra Marcos Camino.

Los Palmeras vivieron un antes y un después desde la partida de Rubén "Cacho" Deicas, que ahora está inmerso en una carrera como solista y acompañado de sus propios músicos. La histórica banda de cumbia santafesina tiene como nuevo líder a Marcos Camino, quien tiene una tensa relación con su excompañero desde que este se marchó.

Esto último parece haber llegado a un nuevo punto de no retorno, luego de que se diera a conocer una reciente decisión tomada por "Cacho" y su familia contra Marcos. "La familia de Deicas quiere que Marcos Camino no se refiera más a Cacho... Si vas revisando las últimas entrevistas que hizo Marcos Camino, habló lo justo y necesario", mencionó Cora de Barbieri en Secretos Verdaderos, quien explicó que "le habrían puesto un bozal legal para que no haya inconvenientes".

Cacho Deicas y Marcos Camino, cuando aún estaban juntos en Los Palmeras.

¿Qué pasó con "Cacho" Deicas y Los Palmeras?

Cabe recordar que "Cacho" había realizado un video denunciando que Camino le estaba impidiendo retornar al grupo luego de los problemas de salud que atravesó, algo que fue desmentido por este: "Luego de intentar por todos los medios y personas posibles tener un contacto personal con el Sr. Rubén Deicas, a los fines de saber su evolución por el desafortunado tema de salud que le tocó vivir, sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos".

"A partir de ello, se le hizo saber entonces que, por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su disolución, ya que no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas", concluyó el argumento de Los Palmeras, que fue publicado en su Instagram oficial.