Enrique Pinti fue estafado y le sacaron los ahorros: "Este puto país"

El comediante brindó una entrevista para hablar de su próximo show y reveló un duro momento económico de su trayectoria.

Como parte de la promoción de su nuevo unipersonal, Protocolo, Enrique Pinti reveló el duro momento de su vida en el que perdió sus ahorros y se le vino abajo el mundo. "Esto es una tocada de culo", reveló el comediante y actor de larga trayectoria en cine y teatro.

En diálogo con La Nación, Pinti reveló el duro momento económico que pasó con el Corralito y confesó: "Yo decía 'no se van a atrever', pero después que pasó pensé: '¡¿Cómo no se van a atrever?!' Lo que pasa es que nosotros tenemos la mala costumbre de dividir las cosas y cuando se tiene el poder no hay escrúpulos que valgan, por supuesto que hay gente que se frena, pero en general no".

Pinti resaltó además que "uno siempre cae en esa trampa de pensar que 'no se van a atrever'" debido a que "somos gente que ha trabajado honradamente". "Tenemos esa cosa tremenda de decir que no se van a atrever porque 'es un gobierno democrático', porque 'es un gobierno que asumió la mayoría de los votos' y etcétera", siguió.

Y agregó: "También, tenemos esa cosa tremenda de decir 'sí, sí señor' a todo. Nosotros vamos batiendo récords y pensamos 'no se van a atrever', pero eso es porque no les vemos una gorra en la cabeza, pero la gente civil también puede ser más mala que la mierda. Y de hecho, lo que pasó ya había ocurrido antes. Pero no nos acordamos, no tenemos buena memoria".

Consultado por la periodista, Pinti señaló que no "recuperó un corno" de sus ahorros. "Tenía plazo fijo, pero no pude recuperar casi nada. Yo fui a dos marchas nada más, y después pensé 'esto es una tocada de culo, no me lo van a devolver'. Mi representante confiaba en el juicio y yo pensaba 'Sí, andá a hacerle un juicio al estado en este puto país'. Pero tuve suerte porque gracias al éxito de Salsa Criolla hicimos una gira por el país que nos fue bárbaro y pudimos recuperar plata, e inmediatamente después hicimos un nuevo espectáculo que se llamó El infierno de Pinti, que estuvo dos años en cartel. Todo eso me permitió reconstruirme", manifestó.

Cómo será el nuevo espectáculo de Enrique Pinti en la calle Corrientes

Por otro lado, el actor adelantó el nuevo espectáculo unipersonal que estará presentando durante la próxima temporada. "Es el protocolo de vida, que trata de cuando uno deja de practicar los protocolos de vida que le enseñaron, y que son los valores, es ahí cuando se te viene abajo todo. Es una buena manera de revisar las cosas que hice durante casi 50 años de trabajo", remarcó.