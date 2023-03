Emilia Mernes: el antes y después de la famosa cantante

A Emilia Mernes hoy se la conoce por sus característicos brillitos y su pelo largo oscuro, pero en un principio fue todo lo contrario. ¿Cómo fue su pasado en Rombai?

Emilia Mernes es una cantante, compositora, actriz y modelo argentina de 26 años oriunda de Nogoyá, Corrientes. En la actualidad logró un reconocimiento en la escena nacional e internacional y colaboró con colegas como Duki, Tiago PZK y Nicki Nicole. Si bien hace años que se dedica a la música, no siempre tuvo el estilo y la identidad artística que tiene ahora.

Sus canciones más conocidas son "Cuatro veinte", "La Chain", "Intoxicao" y hace unas semanas apareció en Hotel Miranda, el proyecto del grupo que comandan Alejandro Sergi y Juliana Gattas y que implica la regrabación de sus canciones con artistas de la actualidad. Emilia Mernes cantó junto a ellos su conocido éxito "Uno los dos".

Su pasado en Rombai, además de otro estilo, también trajo ciertas polémicas con el líder de la banda uruguaya Fernando Vázquez. Es que Vázquez no reconoce su talento ni el de Agustín Casanova, integrante de Maramá, como mérito de ambos sino como resultado de su liderazgo.

Su paso por Rombai

Rombai es una banda uruguaya de "cumbia cheta" que surgió en 2014. Emilia Mernes formó parte de ella hasta 2018, cuando anunció su alejamiento del grupo para empezar su carrera como solista. Una de las primeras cuestiones que implicó esta decisión fue definir un estilo propio, tanto en la ropa como en el corte de pelo y el maquillaje. Así instaló el uso de los brillitos abajo de los ojos y creó su línea de cristales.

Emilia fue la pareja de Fernando Vázquez desde 2016 a 2018, cuando ambos integraban Rombai. Lo cierto es que, después de terminar el romance, las idas y vueltas fueron conflictivas. Sobre la ruptura, la diosa confesó que fue el desgaste el que llevó a esta decisión. "Había mucho desgaste: trabajábamos juntos y convivíamos todo el día. Él empezó a viajar, yo estaba muy en la mía, y todo se volvió más complicado. Había peleas", reveló la artista en Clarín.

"Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel", se regocijó Vázquez en 2021 en relación a Emilia y Agustín. "Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante", disparó Emilia por redes sociales al leer ese fragmento.

Emilia Mernes

Cómo se conocieron con Duki su novio actual

Muchos pensaban que las primeras citas entre Emilia y Mauro, el nombre real de Duki, empezaron a raíz de la grabación de su tema Como Si No Importara en 2021, pero la propia Emilia confirmó más tarde en una entrevista que en el momento en el que grabaron el video ya eran pareja.

Emilia Mernes y Duki

"Bueno que decirte… a mí me venía gustando el chico [Duki] y yo veía que a él un poco también le gustaba”, explicó Emilia en diálogo con Los 40 Argentina y detalló: “Cuando grabamos el video con Duki ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos en ese video". Además, reveló que al poco tiempo de conocerlo se enganchó con él.

Aunque no todo es color de rosa, porque ambos se conocieron cuando Duki estaba en una relación con Brenda Asnicar. "Fue mucho antes de Como si no importara… ¡Bueno, pará! No tanto porque él antes estaba de novio…”, se atajó Emilia enseguida. Sobre el momento en que se cruzaron por primera vez, la cantante destacó: “Nos conocimos en el evento de (la canción de Duki, Rusherking y Khea) 'Además De Mí' y pasaron como dos meses, fuimos re amigos…¡Estoy contando un montón!”.