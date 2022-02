El palo de Griselda Siciliani contra Adrián Suar: "No estoy cómoda"

La expareja del dueño de Polka lanzó una fuerte frase que podría referirse al tiempo que hace que no trabaja en su productora.

Griselda Siciliani se refirió a la poca dificultad que representan las elecciones profesionales en su carrera y lanzó una frase que podría estar dedicada a su expareja y padre de su hija, Adrián Suar. La celebridad se explayó sobre su presente actoral y la manera en que el arte atraviesa su vida y reveló una determinante postura en sus decisiones.

"Estando mejor o peor, siempre intenté ser fiel a mis deseos profesionales. Me resulta fácil decidir qué quiero hacer y qué no, eso incluso cuando era más joven e inexperta", explicó Siciliani, en diálogo con Clarín, sobre cuán claras tuvo siempre las ficciones de las que quería ser parte. "Cuando no estoy cómoda en un lugar, me voy", concluyó terminante.

Además, Siciliani habló sobre cuán incierto es el camino de los artistas y cómo enfrenta la dificultad de transitarlo. "Hay algo del riesgo que claramente te genera angustia, pero si estás en sintonía con tu deseo, hay que hacerlo", sostuvo y dejó en claro que ante situaciones de dudas, siempre decide seguir sus pálpitos y su intuición.

Griselda Siciliani sobre cómo romper con los mantados impuestos por la sociedad

La actriz de Educando a Nina se sinceró sobre cómo ha luchado contra las reglas sociales que indican qué se debe haber y qué no. "En lo personal siempre le he escapado bastante a los mandatos, pero no deja de haber puntos de conexión porque yo estoy formada en la danza, y ésa es una disciplina fuerte", soltó, ya que la obra teatral que protagonizará, Pura Sangre, habla del tema. "La obra habla del amor en estos tiempos, con los mandatos que todavía siguen vigentes y los que se están deconstruyendo, con la cantidad de voces, estímulos e información que tenemos alrededor".

En ese mismo reportaje, la celebridad hizo referencia a su felicidad por haber conseguido un logro que muchos sueñan, relacionado a la expansión de su campo laboral. "En España hice la peli Sentimental, de Cesc Gay, con la que estuve nominada a los premios Goya en 2021 como Revelación", expresó en alusión a lo acontecido hace pocos meses. Luego hizo alusión a un proyecto internacional que también la tiene muy feliz: "Fue hermoso, se abrió algo increíble, el medio cinematográfico me recibió genial. Y lo de México también es una película, dirigida por Alejandro González Iñárritu, de la que no puedo contar nada por un contrato de confidencialidad".