El motivo por el que Vicuña no estuvo en el cumpleaños de su hijo con La China

El actor no asistió al cumpleaños de Amancio, su hijo menor. Paula Varela contó por qué Benjamín Vicuña no asistió al festejo organizado por "La China" Suárez.

Benjamín Vicuña no asistió al cumpleaños de su hijo menor, Amancio, organizado por Eugenia "La China" Suárez. La periodista Paula Varela dio a conocer el motivo por el que el chileno no asistió a la celebración de vida de su hijo.

"'La China' llegó el miércoles con todas las criaturas y Amancio fue a la casa de Benjamín, porque le tocaba a él, y ese jueves fue el cumpleaños de Amancio", comenzó su descargo la periodista en el ciclo Socios del Espectáculo y aseguró que el actor de novelas como Don Juan y su Bella Dama y Argentina, Tierra de Amor y Venganza festejó el cumpleaños de su hijo ese día, junto con su familia más cercana.

Suárez hizo un gran festejo en el jardín de su casa el sábado siguiente al cumpleaños de su hijo, evento al que Vicuña no acudió. "Lo que quiero contar es: en este caso, las familias no están ensambladas aún", cerró Varela, sobre la tensa relación que habría entre los artistas que estuvieron en pareja durante seis años.

Luli Fernández agregó un dato no menor a la información ofrecida por su compañera: "A diferencia de cuando hacen los festejos con Pampita que están todos juntos".

Duro descargo de Rusherking sobre la sobrexposición de su relación con "La China" Suárez

"Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir. Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil. Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental", contó Rusherking en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi.

Rusherking habló sobre cómo lo afectó la exposición de su vida privada en medios masivos y soltó: "Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir. Volvió. Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo".

"Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo. De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara", concluyó el cantante.