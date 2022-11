El mensaje de Benjamín Vicuña que causó conmoción: "Amor en el cielo"

El actor chileno escribió un extenso texto con motivo del aniversario número 44 de su nacimiento. Benjamín Vicuña le dedicó una parte de su mensaje a su hija Blanca.

Benjamín Vicuña compartió un sentido posteo en el día de su cumpleaños número 44 y se mostró emocionado por el camino recorrido en ese tiempo. La expareja de Carolina "Pampita" Ardohain dedicó un fragmento de ese texto a su primogénita, Blanca, a pesar de no haberla nombrado.

"Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo", comenzó su descargo el actro de series como El Primero de Nosotros, Vis a Vis y Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Y sumó: "Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé donde guardar y me falta tanto que no sé por donde empezar".

Vicuña compartió una foto de cuando era un niño e hizo poéticas reflexiones sobre los vaivenes que su vida ha tenido. "Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'tranquilo, todo va a estar bien'", continuó el padre de los hijos menos de Eugenia "La China" Suárez.

"Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín", concluyó su emotivo descargo el artista.

El emotivo descargo de Benjamín Vicuña en el décimo aniversario del fallecimiento de su hija

"Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme", comenzó Vicuña en el pie de foto de un posteo que hizo en su cuenta de Instagram, donde se podía ver a Blanca saltar en un juego de un parque de diversiones. Y agregó: "Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse al primer gran amor de mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido".