El mal momento de Stefi Roitman: "Nada importa"

Stefi Roitman hizo una profunda reflexión en sus historias de Instagram, motorizada por el mal momento que atraviesa.

Stefi Roitman compartió una profunda reflexión debido a un mal momento que está atravesando en su vida, pese a su buen presente laboral y sentimental. "Vengo sin dormir bien hace varios días", reveló la actriz y modelo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. Cabe recordar que Roitman está preparando su casamiento con Ricky Montaner.

"Hoy trabajamos 13 horas de corrido. Vengo sin dormir bien hace varios días por distintos motivos pero nada de eso importa. Estoy tan agradecida, tan, tan, tan. Uf, me da llanto y todo", comenzó contando Stefi Roitman en sus historias de Instagram, en un extenso posteo. En ese sentido, la novia de Ricky Montaner confió en que siempre buscó superar los prejuicios a los que tuvo que enfrentarse: "Aquí voy: toda mi vida, y hasta el día de hoy, fui en busca de nuevos desafíos derribando barreras, superando miedos, corriendo de acá para allá, todo para crecer, aprender y dedicarme a lo que más amo".

"Estar en movimiento mientras evolucionamos, equivocarnos pero siempre yendo hacia adelante, volviendo a empezar las veces que sean necesarias", agregó Stefi Roitman. Agradecida por las personas que la acompañan día a día en su vida, la modelo e influencer cerró su sentida publicación de forma muy emotiva: "Sin duda, todo gracias también a que contamos con la salud mental y física necesarias. Tan importante para lograr cumplir con todo. Y la familia, mi prometido hermoso y mis amigas bancando desde donde sea. Gracias Dios por esto. Es un regalazo".

El posteo de Instagram de Stefi Roitman

Las coincidencias entre la familia de Stefi Roitman y la de los Montaner

“Yo no creo en las casualidades, creo que las cosas pasan por algo. Algunos me dicen que atraigo buena onda y personas hermosas a mi vida, pero no sé si es por eso. Creo que tanto los Roitman como los Montaner tenemos un montón de cosas en común que hace que todo fluya muy fácil. La base o los valores son los mismos”, lanzó Stefi Roitman, en diálogo con La Nación.

En ese mismo reportaje, la celebridad dejó en claro cuál es la verdadera relación de los Montaner: “Somos gente de los medios y eso tal vez hace que parezca que estamos todo el tiempo juntos, pero no es tan así. Tal vez por la cuarentena la fantasía es esa. La realidad es que no estamos 24x7, nos hacemos el lugar para visitarnos, charlar y compartir una rica comida”.