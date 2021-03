En los últimos días Florencia Peña fue la protagonista de un escarnio mediático luego de una producción de fotografías para la revista Gente en la que buscó concientizar sobre la violencia de género y quiso homenajear a las víctimas de femicidios en nuestro país. "Feministas grosas a las que yo sigo en las redes me trataron de una manera espantosa por mensaje privado", declaró, quebrada en llanto.

"Una figura como la mía interpela mucho al feminismo, lo bueno y lo malo. Hay una idea estereotipada de cómo debe ser una mujer feminista y no es lo que yo soy. Recibí muchos mensajes de mi cuerpo hegemónico. Yo sentí que el problema es conmigo, que yo no represento eso, que yo me tengo que correr de ahí", explicó Flor en diálogo con Elizabeth "La Negra" Vernaci (La Negra Pop).

Y sumó: "Feministas grosas a las que yo sigo en las redes me trataron de una manera espantosa por mensaje privado. Yo tengo un absoluto respeto por ese movimiento. Nunca me planteé ser feminista, porque lo soy y punto. Pero decidí militarlo públicamente porque entendí que no todas las mujeres pueden y yo puedo darles vos. El punto no es si está bien o mal. El debate es si alguien de mis características puede levantar o no ésta bandera".

Apoyando a la actriz, Vernaci recordó el episodio del video íntimo que los medios filtraron para defenestrarla y sentenció: "Todo te lo hicieron público, nadie te cuidó. Eso también es violencia. Y ahora, con estas fotos volvés a sufrir violencia". "Jamás me van a escuchar decir que soy la reina número de uno del feminista, soy absolutamente respetuosa de todas las luchas y de este movimiento heterogéneo que nos tiene a todas tratando de hacer lo que podemos, para que este país entienda que si no cambiamos las leyes las mujeres vamos a seguir muriendo. Entonces, cuando pasó lo del video, llegué a pensar que me lo merecía, que merecía el maltrato, y me lo creí”, agregó Peña, llorando.

"Esa producción la hice con mis herramientas de actriz, con el corazón, para tratar de ver si a alguien le sirve y no me imaginé nunca los baldes de mierda que iba a recibir, de gente que ni si quiera me conoce, que no sabe ni cómo vivo la vida. Soy empática con las mujeres y con las personas, y esto me duele", reflexionó Flor, con la voz quebrada por la angustia.

"No pensé que iba a venir tanto trompazo. Pero la sensación que tengo es que yo no puedo hacerlo. Tengo la sensación de que tenés que ser de determinada manera para poder hacer ese tipo de cosas. No tengo que ser coqueta para levantar ese tipo de banderas. Conmigo mezclan todo, mi ideología, mi militancia, que no soy una actriz seria, ¿Qué hice de malo para que me manden hacer una autocrítica? ¿Qué porque yo no lo viví no puedo hacerlo? Chicas, no es por ahí", cerró.