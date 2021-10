El Kun Agüero reveló qué habló con Gianinna cuando murió Maradona y cómo lo tomó Benjamín

El Kun Agüero reveló por primera vez cómo recibió la noticia de la muerte de Diego Maradona, qué habló con Gianinna y cómo lo tomó su hijo Benjamín.

Sergio "Kun" Agüero contó por primera vez qué habló con Gianinna Maradona cuando murió Diego y cómo se lo tomó su hijo Benjamín, nieto del fallecido astro. El futbolista del Barcelona dio detalles de cómo fue el momento en el que se enteró que Diego Maradona había muerto, la relación del exentrenador de la Selección argentina con Benjamín y las charlas posteriores que tuvo con su hijo.

La muerte de Diego Maradona fue un golpe durísimo del que todavía muchas personas de todo el mundo se están recuperando. Como sucede con momentos particularmente significativos, millones recuerdan cómo y dónde se enteraron de la triste noticia que se hizo viral rápidamente el 25 de noviembre pasado, hace casi un año. Entre ellos se encuentra Sergio Agüero, que tuvo una relación especial con Maradona, ya que no solo lo tuvo como entrenador en la Selección argentina sino que también estuvo en pareja con su hija Gianinna, con quien tuvieron a Benjamín.

El actual futbolista del Barcelona le concedió una entrevista íntima al diario El Pais de España en la que reveló detalles de cómo se enteró de la muerte de Maradona, qué habló con Gianinna y cómo lo tomó Benjamín, quien era muy cercano a su abuelo. "Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín", contó Agüero sobre el momento en que supo la noticia de la muerte de Diego, que tomó "mal, muy mal".

"Me acuerdo hasta lo que le pregunté. '¿Es verdad o no?', le escribí. Me contestó que sí", recordó el delantero, que este fin de semana debutará oficialmente con la camiseta del Barcelona. En ese momento, el Kun pensó en su hijo y en cómo se iba a enterar de la triste noticia de la muerte de su abuelo, con quien tenía una gran relación. "Cuando pudimos hablar, ya lo sabía por un compañero de colegio. Diego era un fenómeno con mi hijo. Y Benja lo amaba", aseguró el futbolista, que le pidió a su hermana que fuera a buscar a Benjamín al colegio para distraerlo un poco.

Diego Maradona, con Sergio y Benjamín Agüero

"Al día siguiente me escribió: 'Papá, quiero ir a verlo'", agregó el Kun, aunque reconoció que era una idea que no le gustaba. "Tenía miedo de que se quedara con un mal recuerdo", explicó por qué no quería que fuera, pero como era su deseo, lo terminó dejando ir al velatorio en Casa Rosada con Gianinna. Consultado por cómo vivió ese triste momento Benjamín, el Kun Agüero recordó: "Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo".

Su relación con Pep Guardiola

Desde que Guardiola llegó al Manchester City se empezó a hablar de una relación tensa con el Kun Agüero, a lo que se sumó que el argentino empezó como suplente en el equipo del catalán, a pesar de ya ser ídolo en Manchester. "Nunca tuve problemas con Guardiola. Jamás discutí con él", le contó el futbolista a El Pais, desmintiendo los rumores de mala relación con el entrenador. De todos modos aclaró que al principio tuvieron que aclarar algunas cosas: "Como no nos conocíamos, tuvimos una etapa un poco de tanteo. Los últimos tres años fueron fantásticos".