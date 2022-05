El insólito motivo que enfureció a Jimena Barón: "Al pedo"

La cantante se mostró algo cansada de sus compromisos laborales en us redes sociales. Jimena Barón se descargó a través de un tweet.

Jimena Barón mostró su enojo en sus redes sociales por una exigencia laboral que la sobrepasó. La intérprete de Flor de Involución cuestionó con énfasis la manera en que algunas dinámicas de su trabajo afectan a su tiempo libre cuando podrían no hacerlo y lanzo un insólito reclamo.

Los encuentros presenciales se volvieron mucho más frecuentes tras el final del confinamiento, pero esta realidad no repercutió del todo bien en Barón. "Yo entiendo que venimos de una pandemia que nos aisló durante mucho tiempo pero dejen de inventar reuniones al pedo de cosas que se pueden resolver por WhatsApp carajo mierda. ¿No tienen amigos?", expresó la exjurado de Showmatch: La Academia y pidió que todo lo que pueda arreglarse de manera virtual se haga de ese modo.

La cantante utilia su cuenta de Twitter como un diario íntimo en el que se descarga con una vasta descripción de sus sentimientos y sensaciones ante lo que le pasa en su día a día. Otro de sus recientes tweets alude a un momento vivido con su hijo Momo, con el que causó ternura: "Hijo hoy vino a pedirme ayuda porque se endeudó en el kiosco del colegio pidiendo que le fíen figacitas y me parece de lo más adorable", detalló.

El transparente mensaje de Jimena Barón en sus redes sociales

"Hace 3 días que me pregunto de dónde mierda sale mi angustia, si es que se acerca el cumple de papá que no está, que lo extraño y que me cagó bastante la vida, si es que hace 2 años y medio no me subo a cantar a un show y me siento vacía, si es que cumplo 35 y debería sentirme grande y no perdida", expresó Barón en un posteo de su cuenta de Instagram. Y agregó: "Nada grave, no es mi intención preocupar a nadie, pero no quiero colaborar a que Instagram se convierta en un monstruo de falsa y constante felicidad".