El emotivo regalo de Jimena Barón a su madre: "Lo quiero decir"

La artista se expresó en sus redes sociales sobre el momento vivido con su mamá en el día de su cumpleaños. Jimena Barón causó emoción entre sus seguidores.

Jimena Barón mostró su costado más sensible al compartir con sus seguidores de Instagram el significativo regalo que le hizo a su madre en el día de su cumpleaños. La intérprete de Flor de Involución dejó en claro cuán estrecho es su vínculo con su madre de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

La cantante posteó imágenes con su madre desde Mendoza, en las que se mostraron mientras disfrutaban de los imponentes paisajes de la provincia cuyana. "Sólo decir que somos muy felices, afortunadas y agradecidas a Dios. Vísperas de cumple de mamá. Acá en el paraíso, juntas. Qué país de la conch... de la lora. Qué gente linda", escribió la actriz en el pie de foto de su publicación.

Jimena Barón abrió su corazón y compartió el regalo que le hizo a su madre.

"Mendoza es muy especial. Mi mamá más. Andamos recordando a mi abuelo (su papá) que tuvo su finca acá. Pero más andamos celebrando la vida, por ende el cumpleaños de mamá", agregó Jimena en otro de sus posteos sobre la profunda conexión que su familia tiene con la turística provincia.

Por otra parte, Barón evidenció que gran parte del viaje fue conseguido mediante canjes, ya que arrobó a varias de las empresas con las que trabajó: "Gente laburando demasiado amorosa que nos están dando unos días inolvidables, sin palabras. Gracias".

El fuerte descargo de Jimena Barón sobre la angustia

La actriz de Los Roldán se expresó en sus redes sociales sobre el complejo momento que atravesaba y reveló el motivo: "Hace 3 días que me pregunto de dónde mierda sale mi angustia, si es que se acerca el cumple de papá que no está, que lo extraño y que me cagó bastante la vida, si es que hace 2 años y medio no me subo a cantar a un show y me siento vacía, si es que cumplo 35 y debería sentirme grande y no perdida".

"Seguramente sea todo, pero la verdad es que lloro, incluso a la noche cuando duermo, me despierto llorando y me impactó bastante haber intentado sacarme fotos con la cara hinchada para venir a Instagram a decir que está todo bien", continuó Barón en un intento por romper con la dinámica preponderante de las redes sociales, basada en mostrar solo los aspectos buenos de la vida cotidiana. "Nada grave, no es mi intención preocupar a nadie, pero no quiero colaborar a que Instagram se convierta en un monstruo de falsa y constante felicidad", cerró.