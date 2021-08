El insólito berrinche de Nai Awada tras su paso por un programa de TV

La actriz se expresó en su cuenta de Twitter sobre un mal momento que vivió en A la tarde y mostró su bronca.

Nai Awada protagonizó un nuevo escándalo tras haber manifestado su enojo contra un ciclo de televisión por haberla hecho esperar para salir al aire. En un descargo que hizo a través de sus redes sociales, la influencer relató con lujo de detalles cómo fue su llegada al estudio del programa y cuánto tiempo la habrían hecho esperar, como suele suceder en la mayoría de las emisiones en vivo, donde la coyuntura manda.

“Es la primera vez que me levanto y me voy de un lugar. Trabajé muchísimo en América pero hacerme esperar una hora con situación de pandemia para una nota en piso sin que nadie siquiera venga a pedirme disculpas es una falta absoluta de respeto. Así estamos”, comenzó el posteo de la hija del actor Alejandro Awada y luego aseguró que tenía una bronca que la invadía, porque no le habían pedido perdón desde el ciclo donde no pudo salir al aire.

“En el día de hoy fui invitada al programa de Karina Mazzocco, la cual respeto muchísimo. Llegué a la hora que me citaron, puntual. Me hicieron esperar afuera sin ofrecerme ni un vaso de agua y empecé a consultar cuándo venía yo ya que me habían apurado para llegara puntual”, continuó la sobrina de Juliana Awada, en alusión a cuán impaciente se tornaba su estado de ánimo a medida de que tiempo pasaba y siguió: “Esperé una hora y cuando me microfonearon y me sentaron en piso sin barbijo comenzaron con otro tema. Sin siquiera decirme, jamás me sentí tan mal. Era un poste de luz. Sin respeto ni consideración por el otro”.

Para concluir, Awada se refirió al tiempo de su vida que Mazzocco y su equipo le habrían hecho perder por tratar otro tema en su programa: “Aguanté una hora y cuarto ya que soy educada y esperaba mínimo que un productor se acercara a pedirme disculpas por esperar tanto en situación de pandemia. Jamás me sentí tan destratada ni ignorada. Perdí toda la tarde. Cero consideración”.

Directo contra la conductora

En el final de su catarata de tweets, Nai Awada habló de manera directa sobre el rol de Karina Mazzocco y el destrato que habría recibido por parte de ella. “La conductora ni perdón me pidió. Jamás me pasó algo así y creo que algo de notas hice desde que arranqué. Trabajé un montón y jamás vi tal desorganización ni falta de respeto”, escribió y vaticinó: “Gracias por hacerme perder todo el día entero. Así les va a ir”. Por su parte, Mazzocco respondió con un tweet: "Lamento muchísimo la espera en A la tarde. Es un embole cuando pasa, teníamos muchas ganas de charlar con vos. Gracias igual por tu tiempo y energía".