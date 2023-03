El inesperado romance de Ariel Ansaldo con una importante vedette argentina: "Me vio y me dijo hermoso"

Ariel de Gran Hermano reveló su explosivo romance con una de las vedettes más importantes de Argentina. La palabra de Big Ari sobre sus días intensos en Mar del Plata.

Ariel Ansaldo tuvo un importante romance con una vedette argentina antes de ingresar a Gran Hermano. La historia, que fue fugaz y ocurrió en Mar del Plata en plena temporada, fue fugaz. Y aunque trató de dar pocos detalles, "Big Ari" contó a grandes rasgos cómo fue su amorío a orillas del mar.

"Fui a un teatro Mar del Plata, pero queda en mí, no lo puedo decir ni loco porque sería al pedo. Sólo puedo decir que fuimos a ver una obra de teatro y salió la vedette afuera a buscarme. Me dijo 'sos hermoso, te vi por los agujeritos de la cortina'. Hablamos, que esto, que lo otro, y pasamos un romance de unos días. Pero no voy a decir el nombre, no puedo. Sí te digo que me fui todo de purpurina, porque no se usaba glitter como ahora. Yo salía y al otro día me iba a laburar todo lleno de purpurina, así era un cago de risa", reveló Ariel Ansaldo, en exclusiva con El Destape.

Por otro lado, Ariel Ansaldo recordó uno de los apodos con los que fue bautizado en su barrio de Berazategui. "Me dicen Gatito", sostuvo el oriundo de la zona sur del Gran Buenos Aires, y detalló los motivos: "Por ser mujeriego exitoso. La noche, bueno, esas cosas".

Alfa y Ariel de Gran Hermano, al borde de las piñas

Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo, quienes tenían una pésima relación cuando eran participantes de Gran Hermano, protagonizaron un tenso momento en Telefe. Ambos se encontraban en los camarines del canal cuando los interceptaron a punto de agarrarse a piñas, por lo que tuvieron que separarlos.

La violenta situación fue comunicada por Ángel De Brito en LAM, programa que conduce por América TV. Allí mostraron algunas imágenes de los dos hablando muy de cerca y varios integrantes de la producción rodeándolos para que el hecho no pase a mayores.

"Esa guerra de adentro de la casa se fue a la sala de maquillaje y casi terminan a las trompadas los dos. Hubo que frenarlos", explicó De Brito. En diálogo con el móvil de ese mismo programa, el sexagenario negó todo, pero el entrevistador le explicó que hubo testigos que vieron lo que pasó, como las maquilladoras y Gladys, la mamá de Lucila "La Tora" Villar.