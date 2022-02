El increíble parecido de Luciano Cáceres con su hija Amelia

El actor llenó de ternura las redes con una foto con su hija. Luciano Cáceres fue padre de Amelia en 2009, junto con su expareja Gloria Carrá.

Luciano Cáceres compartió una imagen donde se lo ve junto con su hija Amelia en su cuenta de Instagram y cautivó la ternura de todos sus seguidores. En el posteo se puede ver el gran parecido físico que el actor tiene con la pequeña, fruto de su relación con Gloria Carrá.

En la foto compartida la estrella de La 1-5/18: Somos Uno se muestra en en la playa junto con la niña y los rasgos en común entre ellos son imposibles de obviar: los rizos, el color y forma de sus ojos y sus pómulos marcados no dejan dudas de que existe un gran lazo sanguíneo entre Amelia y Luciano Cáceres.

"Hija, Amelia amor. Ay, gigante estás. Te amo infinito", expresó el actor en el pie de foto, en alusión a su devoción por su retoño con un claro guiño sobre cuán perplejo está por el crecimiento de la preadolescente de 12 años. "Belleza y transparencia en ese hermosos ojos que reflejan dos almas puras. Hermosa foto" y "Hermosa, es tu clon" son algunos de los mensajes que los seguidores de Luciano Cáceres le dejaron al actor en la sección de comentarios del posteo.

El estigma que Luciano Cáceres ha enfrentado por sus papeles actorales

Luciano Cáceres se expresó sobre la gran cantidad de personajes malvados que ha encarnado en telenovelas y el preconceptos que quedó en el público por esa realidad. "Durante mucho tiempo -ahora estoy haciendo de bueno otra vez- la gente me ha tenido hasta miedo en la calle algunas veces, por malos que hice", comenzó su descargo el actor en diálogo con Filo News. "Me llegaron a decir: 'Cada vez que te veo me tengo que tomar un alplax'. Pero nada, soy un buen tipo, hasta ahí (cuenta entre risas)", agregó la expareja de Gloria Carrá.

A pesar de lo comentado, el actor aseguró que le genera satisfacción artística tomar papeles de villanos. "Siempre. Son los personajes más divertidos, sobre todo en una tira porque ejecutan, hacen. Y generalmente los buenos son los que reciben, entonces no llevan mucho la acción pero sí, el protagonismo de la historia y el padecimiento", soltó Cáceres sobre el placer que le produc encarnar a los malos de las novelas y películas que protagoniza, a pesar de que en La 1-5/18 ocupa el lugar de galán.