El hijo de Rodrigo Bueno reveló que su papá le deja señales del más allá: "Se manifestó"

El cantante habló de la presencia que siente de su papá a más de veinte años de su fallecimiento.

Hace 22 años el mundo del cuarteto nacional sufrió una fuerte pérdida: Rodrigo Bueno falleció tras un fuerte accidente automovilístico. El famoso cantante cordobés dejó una gran legado dentro de la industria musical nacional, tanto así que muchos fanáticos lo siguen teniendo presente día a día. Sin embargo, su hijo Ramiro, lo siente cerca de una manera muy particular.

En un reciente diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Ramiro Bueno habló en profundidad del vínculo que mantuvo con su papá y de las maneras en que lo siente presente hasta el día de hoy. Incluso, el joven cantante expresó que su progenitor se manifiesta muy seguido en el plano terrenal desde el más allá. "Yo te digo que papá está presente todo el tiempo y yo no lo puedo creer", aseguró el hijo de Rodrigo.

"Me pasó hace unos días que grabé mi nuevo videoclip en zona sur y se me acercó un chico y me dijo que quería escuchar mi arte. Me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo '¿qué?'. No hay chance de que justo se dé la coincidencia. No puede ser, acá está mi viejo dije yo", confesó el joven cantante en la entrevista.

En este contexto, Ramiro Bueno amplió: "Se presentó y se manifestó de esa forma. Yo al pibe lo dejé que formara parte del video. Esto fue hace dos semanas o sea hace nada, muy poco. De hecho, el video que grabé la semana pasada también me pasó que estaba en un barcito y de la nada empieza a sonar un enganchado de cuarteto de mi viejo y estábamos grabando ahí. Papá está en todos lados y siempre está presente".

Por último, Ramiro hizo referencia a la cercanía al 24 de junio, fecha en la que su papá falleció en el año 2000. "Es imposible en estas fechas estar completamente bien, se hace muy difícil pero, en base a eso, yo me pongo muy sentimental y trato de aprovechar eso a la hora de escribir. Todo lo que cargo adentro, puedo plasmarlo en una hoja y puedo escribir letras que salen desde lo más profundo, está buenísimo aprovechar esas situaciones", confesó el joven.

Ramiro Bueno recordó el accidente en el que murió Rodrigo: "Marcó un antes y un después"

Ramiro Bueno tenía tan solo dos años la noche del 24 de junio del 2000. Nadie se imaginó que aquel día sería el último show de "El Potro" Rodrigo. El hijo del artista iba en el mismo vehículo que su padre en el momento del trágico accidente. Hoy, a 22 años de la inolvidable desgracia, Ramiro recordó la noche más oscura de su vida.

En una entrevista para el segmento de Herederos, producción de Telefe Noticias, el hijo de "El Potro" Rodrigo reveló qué es lo que recuerda del accidente. Ramiro Bueno manifestó: "Yo estaba dormido en ese momento, no tengo recuerdos propios ni puntuales de la situación. Sé que fue algo que marcó un antes y un después en mi vida, en la vida de mi mamá y en la vida de muchísima gente". Con respecto a cómo le comunicaron la triste noticia, el hijo de Patricia Pacheco reveló: "Mi mamá me dice que yo tenía como algo, como que yo ya sabía de la situación cuando pasó lo que pasó, lo del accidente y demás. Ella nunca me tuvo que explicar nada, que yo un día agarré y le dije que papá estaba en el cielo. Yo ya sabía lo que había pasado con mi papá sin que ella me lo explique en ese momento".

La periodista le preguntó si lloró por la muerte de su padre, por lo que Ramiro Bueno aseguró: "Sí, lo he llorado muchas veces en momentos de sentir su ausencia en un grado muy alto, que es cuando yo más necesito transmitirle algo, un abrazo de él, su contención". De esa forma dejó en evidencia que más allá de que "El Potro" Rodrigo falleció cuando él sólo tenía dos años, todavía le duele su ausencia y en ocasiones especiales la falta se hace sentir aún más.