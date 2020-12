Insólito: el hermano de Susana armó un berrinche porque lo borraron de Wikipedia.

Instalado en la casa de Punta del Este de su hermana Susana, Patricio Giménez se mostró enfurecido contra Wikipedia por un insólito motivo: al parecer, la famosa herramienta eliminó su nombre y todo registro de su existencia. "Ya no existo", exclamó Giménez, escandalizado.

Wikipedia es de mucha ayuda para Patricio Giménez, ya que le permite que muchas personas que no saben quién es puedan conocer datos sobre su trayectoria. El ganador de una edición del "Cantando por un sueño" no tuvo tanto éxito mediático luego de su presencia en el reality de Tinelli, por lo que aprovecha al máximo cada posibilidad de exposición.

“Si ponen mi nombre y apellido (en Google) van a ver que ya no existo. Fiel reflejo de esta argentina de la cual elegí irme. Gracias por mostrarse cómo son", expresó en sus redes, indignado. Echándole la culpa a "los argentinos", remarcó que hizo muy bien en "irse del país".

Y amenazó: “Son tan berretas. Ponen libros de historia del que existió, y el que no. Escriben la historia ustedes. no existe. Pongan y no salgo. Me podes negar por todos lados, se viraliza y van a saber siempre quien sos”. Tras la quejas, agregó una captura de pantalla en donde puede verse que su nombre ya no aparece en el famoso buscador.

Para finalizar con su queja, Patricio lanzó un polémico comentario: “Soy el primer desaparecido de la generación 2020”. Recientemente, el hermano de Susana Giménez protagonizó una chispeante pelea con Jorge Rial, donde se cruzaron chicanas, insultos y amenazas. "Jorge, vi tu programa. Ay, tengo tantos datos, tantos datos. Mirate sólo en Twitter, la gente que te sigue en Twitter. Me das pena, no te quiero hacer más mal", había dicho Giménez en su cuenta de Instagram, usando un filtro del Joker.

"Sos mi nuevo hobby. No sabés las historias que me mandan: camarines compartidos... Sos un pelotudo importante. Naciste en San Martín. Hay un montón de gente guapa en San Martín, pero cuando quieras cruzarte conmigo, tenés los shows que hago, dónde los hago, venís y te atajo, no te hagas ningún problema. Tené cuidado, tenés que tener cuidado con los problemas de salud que estuviste teniendo. Tené recaudos, chau", le advirtió, amenazando al conductor de "Intrusos" (América TV).