El exmarido de Pepe Cibrián rompió el silencio tras la infidelidad: "Me manejé mal"

Nahuel Lodi reapareció tras el polémico video que se filtró y contó cómo está su vínculo con el reconocido actor tras la infidelidad.

Nahuel Lodi, exesposo de Pepe Cibrián, rompió el silencio tras las acusaciones de infidelidad hacia el famoso actor y productor teatral. Luego de que se filtrara un video de él con otro hombre, trascendió que Cibrián había tomado la decisión de separarse, pero hasta el momento el joven no había dado declaraciones públicas.

A un mes de haber contraído matrimonio con el joven, Pepe Cibrián volvió a ser noticia luego de que saliera a la luz un video en donde se veía a su esposo junto a oro hombre. Con mucho dolor, el actor y productor de teatro musical anunció que estaban separados definitivamente y que se encontraba "destruido". Días después de este anuncio, Lodi rompió el silencio.

Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, se contactó con el ex de Cibrián y, pese a que no quiso salir al aire, lo autorizó a leer sus declaraciones. "Hola Juan, prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, por supuesto que todo esto me afectó muchísimo", leyó el periodista de la conversación que tuvo con Lodi.

En ese sentido, Nahuel Lodi profundizó: "Que digan lo que quieran, solo los que estuvimos adentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo". Por último, el joven reconoció su error y se mostró arrepentido por su accionar. "Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera, estamos separados", determinó.

El fatal audio de Pepe Cibrián a su esposo: "No hay caso"

Pepe Cibrián se enteró por la televisión que Nahuel Lodi se besó con otro hombre en su despedida de soltero, un hecho que el artista calificó de traición y devino en una crisis matrimonial que terminará en divorcio. El escándalo crece ante la filtración del audio de Cibrián con su primera reacción al video que incriminó a su esposo.

Intrusos (América TV), el magazine que publicó el video de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre, reveló las actualizaciones de la crisis matrimonial que atraviesan Pepe Cibrián y su esposo con una preocupante noticia. "Nahuel está atrincherado en la casa de Pilar que compartían", expresó la panelista Maite Peñoñori.

"Él quiere esperarlo, hablar y tratar de sacar adelante la relación", agregó. Sumándose a su compañera, otro de los panelistas de Florencia de la V deslizó: "Me dijeron que está arrepentido de lo que hizo".

Con las actualizaciones del escándalo la conductora anunció el audio de Pepe Cibrián los segundos posteriores a la filtración del video que expuso a Lodi. "Cuando vuelva de Córdoba voy a separarme. No por esto, sino porque no hay caso Nahuel: no es bueno ni malo, es otro mundo. Yo estoy destruido, muy caído. Es mucho pegarme", se le escucha decir al referente del teatro musical, destrozado por la traición de su amado.