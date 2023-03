El ex de Julieta Poggio reveló lo que todos pensaban de ella: "¿Por qué no lo contás?"

Julieta Poggio es una de las participantes más populares de Gran Hermano, aunque en las últimas semanas fue perdiendo adeptos debido a su postura combativa contra Camila Lattanzio. Y ahora, su exnovio Emmanuel Francia apareció en redes sociales para dedicarle una explosiva canción en la que dijo lo que mucha gente piensa de ella.

"Siempre hablando mentiras frente a toda Argentina, vos solita estas quedando muy mal. Inventando sos buena, criticando sos buena, la gente se da cuenta no hace falta aclarar. Te falta humildad, respetar al otro un poco más. Hablás de mí, pero lo tuyo, ¿por qué no lo contás?", comenzó diciendo Emmanuel Francia en su canción.

Por otra parte, la pieza musical que el exnovio de Julieta Poggio le dedicó a la participante de Gran Hermano continuó de esta manera: "Te reís y humillás, ni te importa cómo el otro está. Todo lo que sube baja, te lo hago recordar". Cabe destacar que en las últimas semanas fue la propia modelo la que habló de Emmanuel Francia dentro de la casa y lo trató de "tóxico" e "inseguro".

Qué dijo Julieta Poggio de Emmanuel Francia, su expareja

Julieta Poggio aconsejó a Camila Lattanzio para que aprenda a tocar la guitarra. Observando sus dotes artísticos, la modelo de indumentaria le expresó a la joven de Ituzaingó: "Tenés que aprender a tocar la guitarra. Porque mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo".

En ese momento, Camila le respondió a Julieta: "Era relindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico... Yo me acuerdo que lo vi y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'". Lejos de confrontar con Lattanzio, Poggio le respondió con duras críticas hacia quien fue su pareja: "Y encima tan inseguro... Pero era un tóxico. Un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo, pero no hacía nada. No trabajaba".

Gran Hermano: Nacho le suplicó a Julieta Poggio que vaya a bañarse y fue humillada

Julieta Poggio protagonizó un momento tenso en la casa de Gran Hermano. Es que Nacho Castañares la cruzó en el living de la casa más famosa del mundo para pedirle que vaya a bañarse. Inmediatamente, las redes sociales se hicieron eco de la situación y destrozaron a la bailarina.

La situación se dio durante la noche posterior a la gala de eliminación. "Me cuesta activar porque tengo sueño", expresó Julieta Poggio, visiblemente cansada y con ganas de ir a dormir. En ese momento, Nacho Castañares la invitó a pasar por la ducha manifestando "ya, ya, ya, vamos".

"Pará, un ratito más", suplicó Julieta Poggio, quien no tenía ánimos de bañarse en ese momento debido al cansancio que manifestó. Entre Nacho y Camila Lattanzio, la jugadora fue obligada a tener su momento de aseo. "No, porque vamos todos a dormir. Una miniducha, Juli", señalaron. Instantáneamente después de viralizarse este video, en Twitter no perdonaron a una de las cuatro finalistas del certamen.