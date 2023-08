El escalofriante video paranormal de Gabriel Cartañá: "Miren el reflejo"

Gabriel Cartañá se filmó para hablar de un tema vinculado a la psicología, pero el foco estuvo puesto en la actividad paranormal que se observó en el impactante video.

Gabriel Cartañá tiene 53 años y es un psicólogo muy reconocido en los medios por ser uno de los panelistas de Bendita TV, haber estado en El Trece, Telefe y como columnista en Radio Continental y la Rock & Pop. Nació en Venezuela pero vive en la Argentina desde los tres años de edad y trabaja como Licenciado en Psicología Clínica, Perito Forense del Poder Judicial en los fueros penales, civiles y de familia y docente universitario. En las últimas horas se convirtió en noticia luego de realizar un posteo en su cuenta de TikTok para hablar de un tema serio ligado al ámbito académico que quedó en segundo plano: todos sus seguidores percibieron una clara actividad paranormal en medio del video que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Gabriel Cartañá se volvió viral en las redes sociales y no precisamente por el video que hizo sobre los cuatro niveles del conocimiento. Mientras estaba muy concentrado contando cuáles son las diferencias que hay entre la ignorancia, la estupidez, la inteligencia y la sabiduría pasó algo increíble.

A los veinte segundos del video, el reflejo de la ventana que lo mostraba a él mirando a la cámara se dio vuelta. Esto es completamente imposible, dado que el psicólogo y panelista de Bendita TV nunca sacó los ojos del dispositivo con el que estaba filmando.

El momento en que se produce el fenómeno paranormal

A raíz de esta situación, el posteo en TikTok se llenó de reacciones en relación a este detalle tenebroso. "Se ve clarito cómo el reflejo lo mira"; "Decime que lo que vi en la ventana es un truco"; "Miren el reflejo de la ventana"; "No sé qué creer", fueron algunos de los comentarios expresados.

Escalofriante video: Jimena Barón vivió una experiencia paranormal y despertó terror en las redes

Jimena Barón vivió una escalofriante situación mientras estaba en la casa de una amiga, disfrutando de un buen momento con su círculo más íntimo: sintió que alguien la tocó desde atrás, pero al darse vuelta, no había absolutamente nadie.

La modelo compartió el video registrado por las cámaras de seguridad, en el que la puede ver sentada en una silla muy tranquilamente hasta que, de repente, se sobresalta y se levanta asustada. Un rato después, compartió su historia en sus redes sociales y les preguntó a sus seguidores si alguna vez habían vivido algo similar.

"No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto, porque juro me tocaron la espalda fuerte", escribió Jimena junto con el clip. "De hecho, pensé que era Matías haciéndome una jodita”, agregó. Minutos después, abrió una sección de preguntas y respuestas y les preguntó a sus fanáticos: "¿A alguien le pasó esto alguna vez? Porque a mí no, y quedé súper rara".

Más tarde, se dio cuenta de algo aún más terrorífico: un seguidor le señaló que se podía ver una mano apoyada sobre su hombro, justo en el momento exacto en el que se sobresalta. "Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de atrás", agregó en otra de sus historias de Instagram. Miles de usuarios de las redes sociales repostearon el video y manifestaron su terror y preocupación.