El duro momento de salud de Sergio Lapegüe: "Me cuesta"

El periodista Sergio Lapegüe habló de los problemas de salud que está transitando actualmente, luego de pasar un difícil cuadro de coronavirus.

Meses atrás, Sergio Lapegüe sufrió un difícil cuadro de coronavirus por el que estuvo internado, peleando por su vida. Superado ese problema, el periodista y conductor está con nuevos molestias de salud que le complican la vida diaria. "Me cuesta, pero lo estoy intentando", reveló.

En su página web -espacio dónde publica reflexiones personales- Lapegüe habló de su vida post contraer COVID-19 y de las consecuencias a largo plazo que tuvo su salud. "Dicen que los mejores médicos del mundo son seis: la luz del sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los afectos", escribió el periodista macrista.

"Debo reconocer que, durante mucho tiempo me atendí con pocos y el cuerpo me pasó factura. La excusa siempre era la misma: 'No tengo tiempo'. Ya les hablé de esto muchas veces. Los últimos años fueron duros. Profesionalmente impecables, pero cansadores y con poca salud. Como surfeaba la ola que siempre había buscado a nivel laboral, no quería bajarme de la tabla", agregó.

Tras una larga pelea contra el virus, que lo llevó a estar internado y documentar diariamente los avances y retrocesos del virus en su organismo, el periodista terminó el artículo con una reflexión: "Después del COVID, me vi obligado a bajar un cambio para disfrutar más de mi mujer y de mis hijos y darle un merecido alivio a mi cuerpo. Me cuesta, pero lo estoy intentando. La clave, como siempre, está en el equilibrio. Y, de vez en cuando, visitar a los seis mejores médicos del mundo".

Una figura de TN se fue del canal: "Gracias por dejarme ser parte"

Mediante Instagram, Valeria Sampedro aseguró: "Último día en Tempraneros y el reemplazo que me cambió la perspectiva de hacer noticias en la tele. Porque no dejamos de informar, pero me he reído a carcajadas a las 6 de la mañana y los que me conocen saben lo que soy recién amanecida". Cabe destacar que ella fue suplente de Roxy Vázquez, quien dio a luz y regresa a la conducción el próximo 16 de mayo.

"Esta gente, con @sergiolapegue a la cabeza, es un equipazo aceitadísimo que te hace el laburo facil y feliz. Los de delante de cámara, los que están detrás y quienes lo ponen al aire. Amé #Tempraneros. Gracias por dejarme ser parte", cerró Valeria Sampedro. De este modo, finalizó su participación en un lugar que se le asignó con una fecha de caducidad anunciada.