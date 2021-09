El dramático momento de Ana Rosenfeld y su marido: "Rezo por un milagro"

Yanina Latorre reveló que el marido de Ana Rosenfeld fue intubado debido a una nueva complicación en su cuadro de salud por coronavirus.

El cuadro de salud del esposo de Ana Rosenfeld sufrió una nueva complicación y como sus órganos sufren por la falta de oxígeno, los médicos decidieron intubarlo. Marcelo Frydlewski, pareja de la abogada, se encuentra internado en Estados Unidos, a donde fueron para visitar a su hija, que fue madre durante la pandemia. Hace solo unos días, Rosenfeld contó en sus redes sociales que vio por primera vez a su marido después de 15 días ya que desde que había sido internado no lo había podido ver por los protocolos médicos.

Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski viajaron en enero pasado a Miami con el objetivo de conocer a su nuevo nieto, pasar unos días de descanso en las playas estadounidenses e inclusive vacunarse contra el coronavirus. Tras varios días de disfrutar a su familia, la pareja se hisopó para volver a la Argentina, estudios que dieron positivo. Mientras la abogada pudo transitarlo con tranquilidad y síntomas leves, el caso de su marido fue complicándose por tratarse de una paciente de riesgo, debido a su diabetes e hipertensión. Luego de una fuerte neumonía, Frydlewski fue internado.

El cuadro parecía mejorar e inclusive Rosenfeld contó que su marido estaba "estable" y hasta pudo verlo después de 15 días de internado, tiempo en el que no lo pudo acompañarlo por protocolos médicos. Pero según reveló Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, todo se complicó. "Lo entubaron. Le dan un mensaje esperanzador porque es para que los órganos se recuperen, está sufriendo", explicó la angelita cuidadosa, ya que la abogada estaba viendo el programa. De la misma forma, Latorre también destacó que Rosenfeld pide a todos que recen por un milagro para su marido.

En ese sentido, la panelista también remarcó una preocupación ante la situación de Rosenfeld: "A mí me preocupa mucho ella que está sola, encerrada y no quiere ver a nadie. Todos los días espera a que le pasen el parte y, por lo que noto, ninguno lo está pasando bien". "Ella no para de llorar, está encerrada, no quiere ver a nadie. Las hijas le insisten mucho para que levante el ánimo, de hecho el lunes, que se celebró el año nuevo judío, se reunieron a cenar pero porque le pidieron por favor que se despeje un poco", agregó Latorre, que es muy amiga de Rosenfeld.

