El drama de Mina Bonino tras su embarazo con Fede Valverde: "Una tortura"

La joven se pronunció sobre la pelea de su pareja Fede Valverde con el futbolista Alex Baena y contó cómo vive su embarazo. Mina Bonino habló en sus redes sociales sobre este conflicto mediático.

Mina Bonino hizo un descargo en sus redes sociales después de la pelea entre su esposo, Federico Valverde, y Alex Baena, quien hace unos meses se habría burlado del mal momento de salud que la pareja atravesaba por el embarazo. La periodista se desquitó con una serie de tweets sobre cómo vive este momento de su vida.

Baena y Valverde tuvieron un altercado en enero, en el partido de la Copa del Rey que enfrentó al Real Madrid y a Villareal. En dicho momento, y según trascendió en España, Baena se refirió despectivamente al embarazo de Bonino. "Llorá ahora que tu hijo no va a nacer", le habría manifestado al uruguayo, quien es pareja de la periodista argentina.

Lo cierto es que el pasado sábado 8 de abril, Valverde se tomó revancha y le dio un golpe en la cara a Baena. Como si fuera poco, el futbolista del Villarreal retuiteó un posteo en el que aseguraba que los problemas de Bonino en su embarazo se conocieron cinco días después de su pelea con Valverde. Como consecuencia de esto, Mina tomó sus redes y rompió el silencio: "El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar. Es lo último que voy a poner, pero para mí es una tortura revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo".

"¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuándo me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya cinco meses de gestación", continuó la argentina. Y cerró: "Es lo último que voy a poner. Pero para mí es una tontería revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo".

El tierno posteo de Mina Bonino dedicado a su primer hijo

"Mi enano gruñón. 3 años desde que cambiaste nuestra vida. Sos lo más dulce y noble que puede haber. Nunca pierdas esa sonrisa y que seas siempre un niño muy sano. Del resto, nos encargamos nosotros", escribió la pareja de Federico Valverde en el pie de foto de una posteo en el que compartió una serie de imágenes junto con su primogénito.

Bonino demuestra su amor por su familia de manera periódica en sus redes sociales, de hecho hace algunos meses disfrutó de una tarde de nieve con su esposo e hijo y soltó: "Que no existe amor más puro. Y más sincero que el que dan sin esperar. Y ellos dos son los más fuertes. Mis ejemplos a seguir. Les juro que por ellos, yo soy".