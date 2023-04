El doloroso momento que vive Silvina Luna: "Me pasó la vida"

Mientras espera un transplante de riñón, la exmodelo Silvina Luna lanzó un duro mensaje de reflexión en sus redes sociales tras los comentarios que recibió sobre su cuerpo.

Silvina Luna rompió el silencio en medio de su difícil momento personal -dado que se encuentra esperando un transplante de riñón por la mala praxis de Aníbal Lotocki- para lanzar una sincera reflexión sobre las críticas que recibió hacia su cuerpo en un una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram. "Me pasó la vida", sentenció.

Por medio de un video, Silvina se dirigió a sus seguidores para hablarles de los mensajes de odio que le escribieron en un video que compartió "a cara lavada" y fue tajante: "Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro, sin botox, sin rellenos. Hace años que dejé de hacerlo pero da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles, la verdad. Yo por ahí estoy más curtida pero hay muchas chicas, adolescentes y no, que con un mensaje tan dañino las puede matar. Como también con otro mensaje hermoso la pueden elevar y ayudar un montón. A mí me preguntan '¿Qué te pasó?', ¿Qué te pasa en la cara?'. Pasaron los años, tengo 42 años, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, no sé, y me pasó la vida".

"Justamente, la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie, firme. Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, si estás más gordo o más flaco. No se opina de los cuerpos de los otros, de la cara y la ropa del otro", sumó la exmodelo.

Por último, Silvina Luna dejó un reflexivo mensaje a quienes la criticaron en las redes: "A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas, porque digo que proyectan en uno que les saca lo peor: la ira, la envidia, la bronca. Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio, de evolución, que puedan ver las cosas de otra manera".

La dura espera de Silvina Luna por un riñón

Guido Záffora leyó los mensajes que le envió Silvina al magazine conducido por Flor de la V y puso al tanto a todos sus compañeros de la situación que afecta a la figura mediática. "Hace 12 años me cambió la vida. Estoy con diálisis porque mis riñones dejaron de funcionar", expuso el periodista. Y agregó: "Ella se tiene que enchuchar a una máquina tres veces por semana, cuatro horas".

"Es decir, está en lista de espera del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) para recibir un trasplante", precisó Flor de la V tras una entrevista exclusiva del programa con Lotocki, quien podría terminar preso si la Justicia lo encuentra culpable. Por su parte, Karina Iavícoli advirtió: "La tratan en el Hospital Italiano muy bien y quería evitar llegar a esto (el transplante). Por favor, que la gente tome conciencia porque hay un montón de famosas y no famosas que pasaron cosas terribles".

"Muchas veces no puede trabajar Silvina porque hoy se tiene que dedicar 100% a su salud. Le arruinó la vida y a ella le cuesta contarlo porque aún hay gente que lo sigue avalando (a Lotocki)", cerró Zaffora.