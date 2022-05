El dolor de Mariano Martínez por la distancia con su hija: "No me gusta"

El actor abrió su corazón en las redes y reveló el motivo por el que no puede ver a su hija. Mariano Martínez aludió a la distancia como el principal problema.

Mariano Martínez se expresó sobre el vínculo con su hija Alma y contó qué es lo que más lo angustia al respecto. El actor habló de la distancia con la niña y dio a conocer el motivo por el que no puede verla tanto como le gustaría.

"Uno trata de no estresarse, a mí el tránsito no me gusta, solo que cuando tengo que llegar a un horario y más al colegio de mi hija, ¡me pone de la cabeza! Ella entra a las nueve, como muy tarde, en Belgrano R", comenzó su descargo el actor de Alma Pirata en una de sus publicaciones de Instagram. Y agregó: "¡Llegamos al colegio, nueve y un minuto! ¡Vamos Marian y Alma!".

Martínez aseguró que la distancia entre su casa y el colegio de Alma hace que no sea posible que su hija se quede en su hogar durante la semana. "Con los hermanos puedo hacerlo, pasa que ellos viven cerca y la metodología está desde que nacieron. Con ella es imposible porque vivimos muy lejos y el tránsito es inhumano. Lo cuento como anécdota y parte de la diaria. Está todo más que bien, obvio", concluyó el actor.

Mariano Martínez contó cómo comenzó su noviazgo con Luisana Lopilato

Martínez reveló un insólito dato en relación a su vínculo amoroso con Luisana Lopilato en diálogo con el youtuber Pablo Agustín. "Fue justo después de que corté con Marcela (Kloosterboer). Nos pusimos de novio antes de empezar Alma Pirata (serie de Cris Morena en la que los personajes de Luisana y Mariano eran pareja)", enunció y de esa manera dio a conocer una versión opuesta a lo que la mayoría pensaba, que se basaba en que el amor entre los actores había ocurrido por su trabajo en la tira de Telefe. "Ella arrancaba a hacer Casados con Hijos. Yo ahí había grabado en el sur Sangre Fría", agregó Martínez.

Mariano también habló de su vínculo con Nicolás Cabré, actor con el que ha compartido elenco en varios programas. "Tuvimos diferencias en un momento, teníamos 21 años en Son Amores. Ya nos conocíamos de Gasoleros. Para mí laburar con él era como un sueño hecho realidad, siempre me pareció un capo como actor y comediante", explicó. Y cerró: "Esas diferencias fueron cosas de la edad, pero siempre nos quisimos mucho. De hecho, hace poco nos volvimos a ver y siempre nos preguntamos cómo estamos, cómo están nuestros hijos".