El dolor de la hija de Alejandra Darín por su muerte: "Busco tu abrazo".

Alejandra Darín murió a los 62 años y luego de una dolorosa despedida de su familia y amigos en el Panteón de actores en el cementerio de Chacarita, su hija Antonia Bengoechea publicó una conmovedora carta de despedida a su mamá. Las duras palabras de la joven y su emoción en un tierno recorrido fotográfico del álbum familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Antonia publicó una carta de amor a su mamá para celebrar su vida y expresar en palabras el dolor por su muerte: “Mami, te veo en cada persona que amo, en cada animal que acaricio, busco tu abrazo en cada abrazo. Me mostraste el mundo a través de tus ojos, los más lindos que vi. Imaginé lo infinito que debe ser el cielo mirándolos”.

“El amor no cura, pero lo cambia todo, eso pienso... y vos me hiciste sentir la persona más amada del mundo entero. Decías que eso era algo importante, lo que las personas nos hacen sentir, y de alguna manera creo que también eso somos, lo que les hacemos sentir a los demás. Hay una yo que deja de ser y una yo que aparece también de una forma que todavía no conozco. Una tristeza y una fuerza que inevitablemente conviven. Qué soledad y cuánta compañía, todo al mismo tiempo”, agregó.

Por último, la hermana de Fausto Bengoechea escribió: “¿Qué es todo esto? ¿La vida? La vida. Que la disfrutemos, que seamos felices, que hagamos lo que nos gusta, que nada es tan grave. Te extraño tanto y cada vez más. Mejilla con mejilla, corazón con corazón, tus manos y las mías agarradas para siempre. Qué vida más feliz vivimos juntas, mamita”.

Qué dijo Fausto Bengoechea sobre la muerte de su mamá, la actriz Alejandra Darín

Por otro lado, el hijo de Alejandra Darín Fausto Bengoechea, rompió el silencio y habló del dolor que le produjo la inesperada noticia. El comunicado del joven ante el trágico final de la actriz, quien estaba luchando contra un cáncer terminal.

"Mamina. Amor mío. Mi primer y más grande amor. Por enseñarme que la mejor forma de aprender a amar es haber sido amado. Porque un triste e injusto final jamás va a poder opacar la más linda historia", escribió el joven en sus redes sociales. También agradeció todas las demostraciones de afecto que recibió en las redes sociales con comentarios de amor sobre su madre: "Gracias por los mensajes y el cariño. Quiéranse, cuídense, besos y abrazos".

En una entrevista reciente con El Trece, Fausto se refirió a su mamá como "el amor de su vida". "Mi madre significa todo, tanto mi madre como mi hermana. Estoy perdidamente orgulloso y enamorado de las dos, son geniales (...). No me pienso ir de la casa de mamá, no entiendo la gente que tiene tantas ganas de irse (de la casa de sus padres). Ya va a haber tiempo en el que ella no esté, así que prefiero disfrutarla ahora", reflexionó el actor.