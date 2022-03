El divertido blooper que protagonizó Wanda Nara mientras intentaba bailar

Wanda Nara protagonizó un divertido blooper mientras bailaba con Kenny Palacios, su asistente, y lo publicó en sus redes sociales.

Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia en las últimas horas, pero lejos de hacerlo por alguna polémica se viralizó por un insólito blooper que protagonizó junto a Kenny Palacios. "Yo bailaba adagio con Marcelo Tinelli", recordó la empresaria segundos antes de caer pesadamente y provocar las risas de los presentes, así como de todos sus seguidores que se divirtieron con la grabación que Wanda compartió.

La última semana fue bastante movida para Wanda Nara. Es que la empresaria sufrió un supuesto hackeo en sus redes sociales y en sus cuentas fueron publicados mensajes muy picantes contra "La China" Suárez, con quien estuvo muy enfrentada en el último tiempo por el Wandagate. Finalmente, logró recuperar sus perfiles oficiales y aprovechó para volver a mostrar su vida diaria, como suele hacer. En ese sentido, Wanda volvió a convertirse en tendencia gracias a un insólito blooper.

"Yo bailaba adagios con Tinelli", le recordó la empresaria a Kenny Palacios, mientras intentaba subir su pierna hasta el hombro de su asistente y amigo. El osado movimiento la hizo perder el equilibrio por unos segundos y casi caerse, pero logró acomodarse. Entonces, Wanda le propuso a Palacios hacer una "improvisación" de baile. La empresaria insistió con su coreografía, envolviéndose con un giro en el brazo de su estilista, para luego hacer una caída de costado. Pero Kenny no esperaba el movimiento de su amiga, no llegó a contenerla y Wanda terminó cayendo pesadamente al piso.

"¡Sos un boludo! ¡Tenías que agarrarme fuerte!", le reprochó la empresaria a su amigo entre carcajadas. Lejos de amilanarse por la aparatosa caída, Wanda insistió con pasos más simples. "¿Vos no bailabas lento?", le reclamó la esposa de Mauro Icardi a Palacios, mientras el estilista le respondía que no. Fue entonces que Wanda hizo una pirouette para luego arrojarse a los brazos de su amigo, quien no llegó a reaccionar y la empresaria volvió a caer al suelo, esta vez con su rostro.

El picante mensaje de Wanda para las mujeres que buscan seducir a Icardi

Ahora que Wanda ya recuperó su cuenta, publicó un mensaje en referencia a “La China” y a otras mujeres que quieren seducir a Icardi en su Instagram. Todo comenzó cuando una internauta publicó en sus historias de Instagram un posteo diciendo: “Terminen con la estupidez de ‘robamaridos’. Si los maridos se pudieran robar, le robaríamos el marido a Wanda Nara, no el tuyo, Mabel”. Wanda reposteó esta publicación y debajo escribió, entre muchos emojis: “Dale, sigan probando trancu”.