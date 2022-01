El desgarrador adiós de Nacha Guevara a su madre: "Que Dios te acompañe"

Conmoción total por la muerte que golpeó a la histórica actriz argentina. Así se despidió Nacha Guevara de su madre, Clotilde Badalucco.

Clotilde Badalucco fue la madre de Nacha Guevara y, a sus 102 años, murió. Es por esta razón que la histórica actriz argentina decidió despedir a su familiar en las redes sociales. Más precisamente, la protagonista utilizó Instagram y allí expresó un desgarrador adiós.

"Adiós Madre. Que Dios te guíe y te acompañe. Les agradezco a todos y todas el cariño y el estar a mi lado", expresó Nacha Guevara. Su mensaje se viralizó rápidamente y muchos fueron los seguidores que se sumaron al pésame dirigido hacia una de las actrices más importantes del rubro nacional.

El maltrato que sufrió Nacha Guevara en su infancia

Tiempo atrás, Nacha recordó las épocas de maltrato en la que sufría "palizas" por parte de su madre. Pese a todo, y si bien el vínculo fue distante, fue el hijo de la actriz quien forjó una relación estrecha con su abuela. "Tuve una madre maltratadora que a la hora de comer, recibía palizas", expresó Guevara, en diálogo con Infobae.

Asegurando que la situación se podía llegar a tornar violenta por no querer comer la comida preparada, Nacha Guevara relató: "Lo que sigue de ahí en adelante son cinco horas de tortura. De palizas, golpes, insultos, de ponerme el plato en la cara, una pesadilla. Hasta que apareció un tío salvador que me sacó de los brazos de ella, que me dejó marcada por la paliza".

La relación entre el hijo de Nacha Guevara y su abuela

“Yo soy muy cercano a mi abuela porque siempre fue muy afectuosa y contenedora. Tiene un carácter duro pero yo fui su primer nieto y formamos un vínculo especial, estuvo muy presente en mi vida", reconoció Ariel del Mastro. Entrevistado por América, hijo de Nacha Guevara que logró forjar un vínculo cariñoso con quien fue maltratadora en la infancia de la actriz.