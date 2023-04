El desesperado pedido de Shakira por sus hijos: "Un año muy difícil"

La cantante elevó un particular pedido público en sus redes sociales para velar por la seguridad de sus hijos.

Luego de haber abandonado Barcelona e iniciar una nueva vida junto a sus hijos en Miami, Shakira reapareció en sus redes sociales con un desesperado pedido en donde pide por "preservar la intimidad" de sus dos niños.

La cantante abandonó España luego de más de una década instalada allí tras su escandalosa separación de Gerard Piqué y decidió iniciar una nueva dinámica de vida en la ciudad estadounidense junto a sus dos hijos, Sasha y Milán. Sin embargo, parece que los niños enfrentaron varias situaciones desafortunadas y la artista tomó medidas desesperadas.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la intérprete de Monotonía y TQG escribió: "Mis hijos, Milán y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona". Luego, pidió: "Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad".

Luego, añadió: "Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings". Además remarcó que pedía esto como madre y no como artista.

En este marco, Shakira remarcó: "Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha y puedan comportarse de la forma mas humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años". Por último sentenció: "Ellos solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras".

Dura respuesta de Shakira tras los dichos de Piqué sobre Latinoamérica: "Orgullosa"

Shakira reaccionó ante los dichos de Gerard Piqué sobre los latinoamericanos uy se mostró orgullosa de su procedencia. La cantante que comenzó su carrera en 1995 utilizó su cuenta de Twitter para responderle al padre de sus hijos, Milan y Sasha, después de sus declaraciones.

"Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", soltó el jugador de fútbol en alusión a la efervescencia que tendrían los usuarios de redes oriundos de Latinoamérica.

La intérprete de canciones como Si te vas y Que me quedes tú no se calló ante los dichos que su ex hizo en diálogo con el periodista Gerard Romero para el diario Marca. En su cuenta de Twitter que está "orgullosa de ser latinoamericana", seguido por emoticones con todas las banderas de ese continente.