El desesperado pedido de la madre de Chano tras su urgente internación: "A todos los que rezan"

Marina Charpentier, la mamá de Chano, realizó un posteo a través de sus redes sociales. El pedido que conmovió a todos.

Santiago "Chano" Moreno Charpentier fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi y su salud preocupó a todos. Por este motivo, Marina, su madre, rompió el silencio en sus redes sociales para hacer un enérgico pedido a su seguidores y fanáticos del músico.

El estado de salud de Chano todavía es reservado, pero según lo informado por la periodista de espectáculos Maite Peñoñori en La Nación, su hospitalización estuvo vinculada a sus problemas de adicciones. "Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro", señaló su mamá en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el músico exlíder de Tan Biónica había sido internado en un centro de rehabilitación en mayo de 2022 y viene de sacar dos canciones: Oración Al Sol y Nunca nos fuimos con Luck Ra. "Gracias a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano, a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan", expresó Marina.

En el cierre de la publicación que tuvo decenas de comentarios, la mamá de Chano le dedicó un mensaje a aquellas personas que critican a su hijo. "Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada", dijo.

El desolador mensaje de Chano hacia sus seguidores: "Perdón"

Chano Charpentier se expresó mediante sus redes sociales sobre un tema en particular que lo desconcertó a tal punto que salió a pedir disculpas. El músico utilizó su cuenta de Twitter para interactuar con sus fanáticos y brindó un mensaje que sorprendió a todos.

Tras el lanzamiento de su canción Oración al sol, Chano viene craneando sus próximas presentaciones en vivo. En este contexto, mantuvo un dinámico ida y vuelta con su gente a través de Twitter donde hablaron de distintos temas, pero hizo hincapié en un detalle ligado al show que va a dar en el Luna Park.

"Perdón por lo del Luna", expresó el cantante. Su pedido de disculpas tuvo que ver con que solo tiene una fecha en ese espacio y hay gente que está quedándose afuera debido a la alta demanda de entradas. "Lo siento de verdad", agregó al tuit mostrándose conmocionado por la situación.

Por su parte, el público no dudó en responderle de la mejor manera más allá de lo ocurrido. "No pidas perdón, primero la salud"; "Sin salud no hay música, primero vos siempre"; "Siempre priorizamos tu bienestar", fueron algunos de los comentarios que le brindaron.