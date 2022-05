El contundente consejo de Oriana Sabatini para Tini Stoessel: "Mucha calma"

Tras confirmarse la relación de la cantante con Rodrigo de Paul, Oriana Sabatini se refirió al romance y le dio una gran recomendación a su amiga.

Oriana Sabatini rompió el silencio y se refirió al polémico romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. En una reciente entrevista, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini habló de la nueva relación de su colega y le dio un contundente consejo para evitar mayores conflictos a futuro.

La cantante y actriz lleva varios años en pareja con Paulo Dybala y conoce a la perfección cómo reaccionan los internautas a los dramas en los que suelen involucrarse a personajes "con tanta exposición como los futbolistas". En este contexto, Oriana Sabatini le brindó un consejo sincero a Stoessel en una reciente entrevista.

En un reciente diálogo con Tatiana Schapiro para Teleshow, Oriana se refirió al romance de Tini y De Paul y fue contundente. "Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas le diría que no mire las redes porque son la muerte, más para las mujeres que están con futbolistas", aseguró Sabatini.

Posteriormente, Oriana Sabatini puntualizó en un consejo específico para Tini Stoessel en medio del escándalo en el que se vio involucrada. "Que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea internet, que no lea las redes", sentenció la intérprete de Love Me Down Easy.

Oriana Sabatini se sinceró sobre las cosas que "postergó" por su relación con Dybala

En este mismo diálogo con Infobae, Oriana Sabatini se animó a tocar temas muy personales. Incluso, la famosa cantante reveló que, durante el primer tiempo de su relación con Paulo Dybala, ella dejó su carrera de lado ya que no estaba muy segura de cómo gestionarla desde otro país.

"No tenía la seguridad de cómo hacer para tener una carrera en Argentina mientras vivía en Italia. Cuando sos joven y estás enamorado querés estar todo el tiempo con tu novio y aprovechar a estar ahí, para él. A mí me gusta estar presente como me gustaría que el otro lo esté para mí", reveló la cantante que actualmente reside en Italia junto a su pareja.

Sin embargo, la también actriz dejó en claro que no tiene resentimientos ni re arrepiente de su accionar en aquel entonces. "Después entendí que fue necesario porque aparte de tener que acomodarme a otro país, tenía que acomodarme yo como persona. Había algunos temitas pendientes y estuvo buenísimo, pasó cuando tenía que pasar como para hacerme cargo de un montón de cosas personales. Ahora estoy mucho mejor. No me arrepiento de haberlo postergado porque lo hice por decisión propia y siento que lo necesité", concluyó.