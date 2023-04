El caso de Ana Obregón que tiene en vilo a España: "Es mi nieta"

La celebridad española tuvo una bebé a través de un vientre subrogado en Estados Unidos. Obregón reveló quién es el padre de la criatura y desató un intenso debate en su país.

Ana Obregón, la famosa actriz y empresaria española, sigue en el ojo de la polémica tras tener una hija por medio de un vientre subrogado. La artista de 68 años brindó una entrevista y reveló que la beba fue concebida con el esperma de su hijo, Alessandro Lequio García, fallecido en 2020.

"Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo", afirmó la presentadora de 68 años, que ya había sorprendido al mundo al salir del hospital de Miami en sillas de ruedas con la recién nacida en brazos. En diálogo con la revista ¡Hola!, aclaró que, además de abuela, será su tutora legal.

La entrevista con el medio español incluyo fotos de la pequeña. "Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él. La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo", relató.

Según contó, cuando su hijo fue diagnosticado con cáncer, comenzó a tratarse con quimioterapia y los médicos le aconsejaron preservar su esperma. "Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera. Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless", indicó.

Ana Obregón y su gestación subrogada desató un intenso debate en España

La decisión de la celebridad española despertó polémica en su país desde el inicio del proceso. "Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida, se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo", sostuvo Obregón, que llevó a cabo el tratamiento en Estados Unidos porque la práctica no es legal en España.

"La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado español y luego puedo traerla a casa", precisó en al entrevista antes mencionada.

La revelación causó gran impacto, pues la actriz se encargó de guardar los detalles bajo siete llaves: "Solo Alessandro y mis hermanas, Celia y Amalia, que son unas tumbas. Han sido tres años y el proceso no ha sido nada fácil. Intervienen médicos, abogados y agencias para que todo sea correcto y legal".

También contó que tuvo que ser muy paciente, ya que se realizaron varios intentos antes de tener éxito. "El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí".

A pesar del gran debate que se desató, la mujer se mostró muy segura de su decisión, al punto que aceptará ninguna crítica. "Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender", subrayó. Además, no descartó volver a ser madre: "Hombre, me hubiera gustado también niño, pero, ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".