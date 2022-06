El angustiante momento de Rocío Marengo: "No sé si podré"

La celebridad se expresó sobre su búsqueda por ser madre y se mostró algo resignada al respecto. Rocío Marengo dialogó al respecto con sus seguidores de Instagram.

Rocío Marengo le respondió a algunos seguidores de Instagram interesados en sus ansias por convertirse en mamá y se mostró algo resignada al respecto. Tras el fracaso de su último intento por ser madre, la ex participante de Bailando por un sueño volvió a referirse al tema de manera pública.

"¿Vas a intentar quedar de nuevo embarazada?", consultó uno de sus seguidores en medio de una sesión de preguntas y respuestas que Marengo llevaba adelante en sus historias de Instagram. "Por ahora, no", respondió tajante la celebridad.

Otro de los usuarios de la red social le consultó a la bailarina si va a tener un bebé en el futuro cercano y ella volvió a contestar con la misma contundencia. "No sé si podré", soltó, con absoluta sinceridad.

Esto se da semanas después de que Marengo anunciara en público que su intento por convertirse en mamá no había funcionado. "Fue como una piña en la cara porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad, seguridad, orgullo. Fue todo tan lindo, fluía y fluía, pero bueno, son cosas que pasan", relató la celebridad en diálogo con LAM. Y agregó: "Está dentro de las re posibilidades que salga así, el tema es que hay que seguir e intentarlo e intentarlo. Ahora hay que seguir mal momento total. Veremos cómo sigo, no tengo ni idea. Ahora hay que esperar un poco más para tomar la decisión".

Historia de Instagram de Rocío Marengo.

El momento en que Rocío Marengo reveló que el proceso para ser madre falló

"Ay, no sé cómo contarles. ¿Cómo decirlo? Qué palabras usar. Bueno, prefiero enfrentar la situación yo y contarlo por única vez. No hay bebé en camino. Les quiero agradecer a todos por el cariño, el respeto y el apoyo que me dieron desde el momento en el que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc. y todo su equipo", comenzó su descargo Rocío Marengo en una de sus historias de Instagram. Y agregó: "¡Me sentí súper querida, cuidada y contenida! Todos los que fueron parte de este pedacito del camino".

Marengo reveló que se llevó una grata sorpresa al ver cómo las mujeres pueden cumplir su sueño de ser madres a través de la ciencia. "El camino muchas veces es largo. ¡No hay que bajar los brazos! Muchas emociones. Puse mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Estoy triste pero ¡fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo! ¡Todo mi amor para ustedes!", concluyó Marengo.