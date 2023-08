Eial Moldavsky defendió a Nati Jota tras sus polémicos dichos y generó más controversia

El compañero de la periodista hizo un fuerte descargo en redes y generó más polémica alrededor del tema.

Luego de los polémicos dichos de Nati Jota en Olga, en donde habló sobre el incesto, Eial Moldavsky, compañero de la periodista en el ciclo de entretenimiento, salió en su defensa. Con un particular posteo en su cuenta de Twitter, el filósofo generó aún más controversia sobre el tema.

Durante la emisión de Sería increíble (Olga) de este martes 1 de agosto, Nati Jota planteó un tema de conversación y consigna ante sus compañeros del programa y los sorprendió. "Hoy me gustaría que el debate sea 'culear con hermanos'", soltó con frescura la influencer, en clara intención de hacer una broma y generar revuelo. Luego, sumó: "Obviamente me resulta raro y me resulta medio rari, turbio, pero es cultural que no te puedas culear a tu hermano". Por supuesto que estos dichos causaron gran polémica y un fuerte debate en redes, pero, sobre todo, un gran ataque hacia Jota.

En este marco, el filósofo e hijo de Roberto Moldavsky lanzó en su cuenta de Twitter. "Che, a todos los giles que andan diciendo boludeces: Nati Jota es una excelente compañera", dijo. Luego, sentenció: "El chiste estuvo perfecto y estoy mucho más convencido de la misoginia de esta red que de lo desubicado que inventan".

Rápidamente, muchos internautas reaccionaron ante la situación y se postularon sobre el tema. "Las huevadas que dicen por un puntito de rating dios mío en que nos hemos convertido", "Encubrís a una degenerada", "¿Ahora es misoginia la apología del incesto?", "¿Y ese chiste que decís está acá con nosotros?", fueron algunos de ellos.

Nati Jota subió un preocupante video que asustó a muchos: "Peor"

Nati Jota impactó a sus más de 2,5 millones de seguidores de Instagram con un video que grabó tirada en el piso de su departamento con los ojos llorosos. La conductora del canal de streaming Olga vivió un drama el último miércoles por la noche cuando regresó a su hogar.

La influencer había comenzado la jornada protagonizando una sorprendente situación luego de piropear a un joven que caminaba por la calle. El clip se volvió viral y todos pensaron que iba a hablar sobre los sucedido en sus historias, pero todos quedaron impactados al escucharla contar la traumática que vivió.

"Momento en el que volvés a ser una bebé llorando en el piso y le decís a tu papá lo que te pasó como si él pudiera hacer algo y lo único que puede hacer es putearte", comenzó Nati en su descargo. "Acabo de rayar todo mi auto, un montón. Mi puta cochera es muy rebuscada para entrar, siempre entro bárbaro, pero hoy venía apurada y bueno dije: entra bien... Hay que tener cuidado", continuó.

"Lo que peor me pone es que fue mi culpa", remarcó en el pie de la foto que subió en la siguiente story mientras se tomaba la cabeza con sus manos. "Soy una tarada, la verdad. Todos tienen razón cuando me quieren cancelar... En vez de ir para atrás, seguí para adelante, pensé que se terminaba el roce, que iba a ser algo chiquito. Nivel llanto en el piso", cerró.