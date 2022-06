Detuvieron al Chaqueño Palavecino y la Policía lo bajó del escenario

El artista se enojó con la organización de un evento en Salta y todo terminó de la peor manera.

Todo era una fiesta en conmemoración de los 201º aniversario del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes en la localidad salteña de Vaqueros, cuando el Chaqueño Palavecino fue interrumpido por la Policía de Salta que le pidió que baje del escenario y de por concluido el recital del festival “Vaqueros le canta a Güemes”.

El artista comenzó a cantar recién a las 4 de la madrugada de hoy, y mientras hacia las delicias del público y sus fanáticos con el cancionero, la policía subió al escenario y le pidió que termine con su actuación.

“Ya no vuelvo a Vaqueros, no le debo nada a nadie”, dijo enojado. “Me sentí usado”, aclarando que “"está todo bien con el intendente" de la localidad, Daniel Moreno. “La gente, el pueblo estaba alegre y que suban y te corten, para qué diablos venimos”, concluyó el Chaqueño.

“Canto con el alma, no me quiten más, no soy delincuente, soy un cantante”, le dijo a Todo Salta.

La Sole, Los Palmeras y Luciano Pereyra, entre otros, serán parte de la 51º Fiesta del Poncho

Soledad Pastorutti, Los Palmeras, Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Los Tekis, entre otros artistas, serán parte de la 51º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho que se realizará entre el 15 y el 24 de julio próximo en el tradicional Predio Ferial de San Fernando del Valle de Catamarca.

La grilla del encuentro que marcara el regreso a la presencialidad de esta celebración, tras la suspensión de 2020 por la pandemia de coronavirus y el formato virtual del año pasado, fue anunciada anoche de manera oficial por el ministro de Cultura, Turismo y Deporte provincial, Roberto Brunello.

La Fiesta abrirá el viernes 15 con actuaciones en el escenario principal de Nahuel Pennisi y Mora Godoy, en tanto que al día siguiente será el turno de Destino San Javier y Jorge Rojas.

El domingo 17 estarán presentes Natalia Barrionuevo y el dúo Mau y Ricky; mientras que el lunes 18, la fiesta contara con la actuación de Fátima Flores y Vicentico.

Para el martes 19 se espera a Emilio Rojas y Sergio Galleguillo, el miércoles pisarán el escenario Los Tekis y Los Totora, y el jueves 21 estará La Sole,

El último fin de semana del Festival contará el viernes 22 con el Chaqueño Palavecino; al día siguiente estarán Natalia Pastorutti y Luciano Pereyra, y el domingo 24 será el cierre con Los Palmeras.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2016, congrega a más de 750 artesanos que provienen de las 24 provincias argentinas y de diversos países de Latinoamérica.

Según datos de la Dirección de Planificación Turística provincial, en el año 2019 durante su última edición presencial, fue visitada por más 542 mil personas.

El festival tendrá lugar, como es habitual, en el Predio Ferial Catamarca, ubicado a 4 kilómetros del centro de la capital catamarqueña, inserto en las extensiones del Campo Las Heras, de 548 hectáreas.