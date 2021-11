Desesperado, El Dipy quiere meterse en política: "Lo hago gratis"

El cumbiero macrista se manifestó en su cuenta de Twitter tras el trágico asesinato de Roberto Sabo, el kiosquero de la localidad bonaerense Ramos Mejía, partido de La Matanza.

La triste noticia del asesinato de Roberto Sabo, kiosquero que fue asaltado por una pareja de delincuentes en su local de Ramos Mejía, partido de La Matanza, movilizó a El Dipy, mediático cumbiero macrista que no dudó en manifestarse en su cuenta de Twitter. Desesperado, anunció su interés en meterse en política."Lo hago gratis", confesó.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que apreten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación y le tiren cosas en la casa. Podrido estoy. Podrido que, por pensar distinto, pasen estas cosas", anunció El Dipy, en un video que subió a su cuenta oficial de Twitter.

Y lanzó: "A partir de este momento me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros. ¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar a mí? Nací gritando. Plata y miedo nunca tuve". Por otra parte, defenestró a La Matanza sentenciando que "no avanzó nunca". Desesperado y con ganas de llegar a la política a cualquier costo, El Dipy sentenció: "Lo voy a hacer gratis, por mi pueblo y no para llenarme los bolsillos".

El hecho ocurrió alrededor de las 14, cuando un hombre ingresó a un kiosco ubicado en Avenida de Mayo y Alvarado, en la zona comercial de la citada localidad del partido de La Matanza, y asesinó a su dueño a tiros. La víctima fue identificada como Roberto Sabo, de 45 años y murió casi en el acto y, según los primeros informes médicos, presentaba seis orificios de bala.

Quiénes son los dos detenidos por el homicidio en Ramos Mejía

Los detenidos fueron identificados como Leonardo Daniel Suárez (29), con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y una adolescente de 15 años, que reside en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela.

"Son personas que cometen ilícitos fuera de la zona de residencia. Las cámaras de seguridad ubicaron las avenidas por donde circularon, por lo que se estableció el circuito que realizaron y en 20 minutos se los atrapó", aseguró a Télam una persona con acceso a la investigación. En su poder de los sospechosos se hallaron cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo, un revólver calibre 22 con cuatro vainas intactas y una servida.