Cuggini denunció a Sofovich y el productor reveló el motivo de la pelea: "Es un buscador de fama serial"

Fabio Cuggini denunció a Gustavo Sofovich y contó detalles del video de la pelea que se volvió viral. Por su parte, el productor dio su versión de los hechos y fulminó al estilista.

El video de la pelea entre Fabio Cuggini y Gustavo Sofovich, que tuvo lugar el pasado domingo en el estacionamiento de un restaurante de Recoleta, revolucionó las redes. Horas después del enfrentamiento, el estilista presentó una denuncia por agresiones y dio su versión sobre lo sucedido.

“Pasé por el restaurante, los mozos me conocen y me dejan pasar. De repente, cuando entro por el pasillo que está al costado del Havanna, escucho a una persona que me llama a los gritos y nos llama la atención. Íbamos con mi mujer a la par, nos damos vuelta los dos y vemos a Gustavo”, contó el peluquero en diferentes medios.

“Como lo ignoré, el tipo vino… Porque yo no pensé que era para mí. Había otra gente… Y de repente veo que me agarran del cuello, que hacen una llave, me tuercen el cuello y mi mujer se asustó. Cuando lo miro, veo que es Gustavo y no sé qué me decía. Y me quedé porque me daba tristeza verlo así, más cuando conocés a alguien de muchos años”, agregó Cuggini.

“La verdad que me daba miedo, porque si este se levantó de la mesa, porque estaba comiendo, si se levantaba con un cuchillo… Vos no sabés. En ese momento, lo sacan los chicos del parking y yo logré empezar a filmarlo”, dijo Fabio y sostuvo que presentó la denuncia por recomendación de sus abogado, la cual quedó asentada en la Comisaría Vecinal 1A de la Ciudad. “Tenía miedo por mi mujer, porque la realidad es que si un tipo entra en una recaída, o como yo que no lo vi en sus cabales, decidí hacer la denuncia con la cuestión de preservar mi integridad física”, resaltó.

Consultado sobre su relación con el hijo de Gerardo Sofovich, indicó que dejó de frecuentarlo hace "más de dos años" y afirmó que los problemas de adicciones del productor fueron determinantes. “Yo siempre lo cobijé con el lema: ‘nunca voy a ser cómplice de tu muerte’, dada la adicción que él tuvo toda la vida. Yo no iba a contribuir con esa adicción, sino ayudarlo, hasta que un día abandoné. Decidí alejarme”, sentenció.

​“Me dejó todas las marcas en el cuello. También empezó a insultarme. Me da mucha tristeza verlo en ese estado, no sé por qué lo habrá hecho porque yo con él no tengo diálogo. Cuando muere el padre pasó a ser el rey y en el medio saben todos que no es lo que se aparenta. Mi mujer me dijo hacé la denuncia y la hice por un tema de integridad física mía. La familia me bajó a tierra. Uno se levanta y no sabes lo que puede pasr. Verlo en ese estado es triste", agregó Cuggini.

Gustavo Sofovich habló sobre la denuncia que le hizo Cuggini

Sofovich rompió el silencio esta mañana como invitado en el debut de Desayuno Americano. "Me acosa este chico a mí (por Cuggini). Me llama falopero. Yo no necesito fama, la tengo, soy el hijo de uno de los tipos más importantes de este medio. En este canal en los últimos seis años nos llevamos tres Martín Fierro con Polémica en el bar, no necesito fama", afirmó el productor.

Además contó que su padre también rompió relación con el estilista. "Mi padre no se hablaba con Cuggini. Es una mala persona, no lo quiere nadie. Es un buscador de fama serial, tiene grabado a dos cámaras lo de ayer", afirmó y aclaró que hace cinco años no consume drogas.

Sobre el motivo de la pelea, Gustavo reveló detalles hasta ahora desconocidos: "No lo aguanto más. Busca fama y a mí no me interesa la fama. Este chico se vive peleando con todo el mundo". Además, mostró al aire el posteo que marcó un antes y después en su relación cuando el peluquero hizo un comentario sobre la muerte de Carlos Menem en 2021.