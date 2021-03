El nuevo papelón de Cristina Pérez: un editorial rabioso y mentiroso para salvar a Sarlo.

Cristina Pérez no tuvo reparos en continuar con la Fake News sobre la vacunación en la Provincia de Buenos Aires desplegada por Beatriz Sarlo. En un editorial malicioso intentó dejar a la intelectual, que desmintió sus propias afirmaciones ante la Justicia, y atacó a Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof por su carta de descargo.

Días atrás Sarlo desató una ola de operaciones al hablar sobre el ofrecimiento que le hicieron para vacunarse contra el coronavirus en el marco de la campaña pública de concientización que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al declarar en la Justicia, la socióloga se desdijo al sostener que la oferta no fue "por abajo de la mesa", como instaló en un principio. En ese contexto, las voces de Carlos Díaz (editor de Siglo XXI), Axel Kicillof y su esposa no tardaron hacerse eco para esclarecer la situación y llevar tranquilidad a la población.

Pese a que la desmentida fue contundente, el Grupo Clarín encaró una vergonzosa operación para sostener la Fake News. A la tapa del jueves del diario Clarín y las afirmaciones de los periodistas estrellas de El Trece y TN también se sumó la ultramacrista Cristina Pérez en Radio Mitre, donde salió en defensa de Sarlo, como si fuera una pobre víctima de la situación, con un editorial sesgado

"El Gobernador Axel Kicillof debería haber revelado el ofrecimiento para concientizar a la población realizado a la escritora Beatriz Sarlo el mismo día que ella lo denunció en TN, porque si era algo que consideraban que se estaba realizando por las vías adecuadas, no tendrían que haber tenido problema en explicitarlo. ¿Pero saben qué es lo grave? Que el Gobernador hizo silencio. En ese silencio validó durante más de un mes la idea de que había ocurrido algo por de bajo de la mesa. Es decir, no de cara a la sociedad, sino con total falta de transparencia", puntualizó la pareja televisiva de Rodolfo Barili al aire de su programa radial. Palabras carentes de solidez ante las declaraciones de Díaz y Kicillof, sobre el verdadero origen de la situación.

Pérez salió a atacar a Quereilhac, con un rabioso mensaje para continuar la operación: "Hoy me da vergüenza que sea la esposa del Gobernador la que le diga a Beatriz Sarlo que salió a cacarear mentiras, me da vergüenza que sea la esposa de un Gobernador la que ofenda a una pensadora, a otra mujer, a alguien que tuvo dignidad para responderle en el mismo día del ofrecimiento".

"En ese mismo mail en el que la esposa del Gobernador reconoce que aunque no vea a Beatriz Sarlo, sí contactó al editor para que la sondeara con respecto a la posibilidad de darse la vacuna para concientizar a la población en momentos en que la vacuna estaba cuestionada porque no tenia la validación pública", planteó. Y apuntó: "Es la propia esposa de Kicillof la que habla de la indiscutible reputación de Sarlo, mientras hoy la acusa de sobreactuar honestidad. Los que están actuando la inocencia son el Gobernador y su esposa porque no pueden defenderse. Por eso atacan. Porque no consiguieron la vacuna y porque no tuvieron la decencia de salir a transparentar, ya que no conocen la transparencia", cierra Pérez, quien en ningún momento expuso la reciente explicación de Díaz.

La "autocrítica" de Sarlo y la palabra del editor Carlos Díaz

En diálogo con Radio con Vos, Díaz sostuvo que "es una situación un poco desgraciada que se fue de las manos porque todo fue de forma transparente” y relató: “Yo conozco a la esposa de Kicillof desde hace más de 25 años, me comentó sobre la campaña y le escribí un mail a Beatriz porque me parecía importante”.

"Hay que entender lo que era el clima público sobre las vacunas en enero. La idea de la campaña era simple y era generar concientización", explicó el especialista sobre los motivos de la campaña de concientización como contrarespuesta a la campaña de desinformación que había montado la oposición contra la vacuna.

Asimismo, sostuvo que las declaraciones de Sarlo generaron "un lio al decir ´por abajo de la mesa´" y recordó: "Yo a esto lo discutí largamente con Beatriz y le dije que no tenía acuerdo con ella". Sobre esto, replicó: "A Beatriz la quiero muchísimo, es una persona sumamente sensata y una de las referentes intelectuales más importantes de la Argentina. Pero se generó un lío con el 'abajo de la mesa' y no hubo nada de eso".

“Por lo que yo entendí desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, reveló la intelectual en Comodoro Py. Luego de esa declaración, Beatriz Sarlo aseguró que se "autocritica fuertemente" porque "no tendría que haber usado esa expresión". En ese mismo sentido, explicó: "Que me disculpe la Provincia por utilizar mal la expresión, no debería haber dicho eso" y, por otro lado, añadió: "Estoy acostumbrada a que se distorsionen frases que quedan escritas por papel".