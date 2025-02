Conmoción en el mundo del espectáculo por lo que confirmó Florencia Peña: "Me despido".

Florencia Peña consolidó su éxito en la cartelera teatral de Mar del Plata al protagonizar, por segundo año consecutivo, la exitosa obra Mamma Mia!. Su labor en el escenario no pasó desapercibida y le valió el reconocimiento como Mejor Actriz de Teatro en los premios Estrella de Mar, galardón que distingue a las producciones más destacadas de la temporada marplatense.

En diálogo con Revista Gente, la actriz compartió su emoción por este reconocimiento: "Cuando hacés un trabajo que te apasiona y el público lo disfruta tanto, es una felicidad enorme. Esta obra nos dio muchas satisfacciones, no solo por la respuesta del público, sino también a nivel personal. Para mí, fue uno de los proyectos más gratificantes de mi carrera, y estoy profundamente agradecida por eso".

Peña también reflexionó sobre cómo la experiencia influyó en su crecimiento artístico. "Hoy soy una actriz más madura. Creo que el talento y la capacidad artística se nutren del camino recorrido, de la experiencia de vida. Cuanto más nos atravesamos por lo que vivimos, más herramientas tenemos para interpretar", expresó.

Además, destacó el éxito rotundo de la obra y el acompañamiento del público a lo largo de la temporada. "Desde el primer día hubo algo especial, una magia única. Siempre ponemos la misma pasión y entrega en cada proyecto, pero el resultado no depende de nosotros. Afortunadamente, en este caso, el público respondió con un amor enorme", señaló.

Sin embargo, esta temporada marcará el final de su etapa como protagonista de Mamma Mia!: "Mi ciclo en la obra termina en Mar del Plata. Aún no sabemos qué pasará con la producción, pero seguiré involucrada, tal vez desde otro rol. Lo que sí es seguro es que el 4 de marzo me despido del escenario con mucha emoción", concluyó.

Florencia Peña y su deseo de hacer una película sobre Cristina Kirchner

Tras el gran éxito de Mamma Mia!, Florencia Peña habló con El Destape sobre sus planes futuros y sorprendió al confesar que se considera apta para interpretar a Cristina Kirchner en una película biográfica. Cuando se le mencionó la cantidad de memes en redes sociales que fantasean con la posibilidad de que ella encarne a la expresidenta en una biopic, la actriz respondió con humor: "Voy a responderte con una contra pregunta: ¿quién podría hacer la biografía de Cristina en el cine? ¿A quién llamarías?". Ante la respuesta afirmando que sería la indicada, Peña no dudó en expresar su entusiasmo: "¡Me encantaría hacerlo! Por cómo están dadas las cosas, no creo que sea el momento, pero todo el mundo me dice que me parezco físicamente a Cristina Kirchner. Cuando conocí a Néstor, tuve la oportunidad de charlar mucho con él y me dijo que me parecía un montón a 'La flaca'. Así le decía él a Cristina".

Además, recordó una anécdota con un importante medio argentino que, sin que ella lo supiera, la caracterizó como la exmandataria. "Me disfrazaron de Cristina sin que me diera cuenta, me sentaron en un sillón presidencial y titularon ‘Florencia Peña homenajea…’. Fue terrible la cama que me hicieron y me comí mucho hate por eso. Pero después, viendo las fotos, la verdad es que me parecía un montón", contó entre risas.