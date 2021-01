Lizy y su novio recrearon una recordada escena de "Titanic".

Lizy Tagliani pasó las fiestas en compañía de Leo Alturria, su novio, y juntos imitaron a Jack y Rose, de la icónica película de culto "Titanic" (1998). La pareja se filmó en su pileta, de noche, e imitó la escena de la muerte de Leonardo DiCaprio, tras el hundimiento del barco.

Luego de un 2020 triste -la muerte de su amiga y asistenta "La Floppy", el fallecimiento de su perrita y su tránsito con el coronavirus- Lizy encontró un nuevo amor en Leo Alturria, además de continuar (hasta el estallido de la pandemia) con su ciclo de entretenimientos "El precio justo" (Telefe). Reactivando su carrera laboral junto a Marley, la animadora despidió el año enamorada y con su novio.

Desde su cuenta de Instagram publicó un divertido video en el que se los puede ver recreando la icónica escena de "Titanic" de la muerte de Jack (Leonardo DiCaprio) tras el hundimiento del barco. Alturria fue Jack y Tagliani, Rose. La hilarante imitación desató comentarios y reacciones chistosas de parte de los seguidores de la carismática figura.

A finales del 2019, Leo y Lizy hicieron pública su relación amorosa. "Es una relación sin compromiso, no por no tenerlo sino porque no hay rótulos y no tengo presiones; tenemos libertad y me siento cómodo en esta relación con derecho a roce. Yo voy a programas, es mi hobbie, y Lizy me fichó en el programa de Nico Occchiato. Me llamaron para El precio justo, fui y se acercó a la tribuna y me dijo que era muy lindo", afirmó Alturria en ese momento, a la prensa.

Y siguió: "Después me mandó un mensaje por Instagram. Me encaró ella. Y yo me acepto como soy. Dicen que me gusta la fama y yo me siento famoso de antes porque ese camino me lo busqué yo. Vine de Embalse a una ciudad enorme y me mandé a hacer castings y es un orgullo. Ya me sentía allá arriba. Lo que hacemos entre cuatro paredes son cosas nuestras. Que en las redes digan lo que quieran".