Cinthia Fernández volvió a disparar contra Luciana Salazar: "No la soporto y siempre va a ser así"

Después de que se viralizaran imágenes de Luciana Salazar con Martín Baclini, Cinthia Fernández destrozó a la participante de La Academia de Showmatch. En las últimas horas también se confirmó que Salazar le hará una querella a Fernández y a Yanina Latorre.

Cinthia Fernández y Luciana Salazar desde hace un buen tiempo que se llevan muy mal y la angelita no dudó en apuntar contra la modelo nuevamente en una nota con Intrusos: "Yo no la soporto a Luciana. No la 'fumo' y eso va a ser siempre así porque yo la pasé mal con esa chica". El descargo de Fernández llega luego de que se reveló que Salazar la llevará a juicio y que se viralizaran imágenes de la blonda cenando con la ex pareja de la angelita, Martín Baclini, en un restaurante.

El fin de semana pasado, Luciana Salazar fue a cenar con Martín Baclini a un restaurante de Costanera Norte para "ponerse al día", ya que desde marzo no se habían visto personalmente. Esto, sumado a las cuestiones legales que las separan, provocó el enojo de Cinthia Fernández. "Luciana y Martín son personas libres", consideró la angelita en diálogo con Intrusos, al tiempo que aseguró que tiene un problema personal con Salazar. "No la soporto", definió contundente.

"Eso va a ser siempre así porque yo la pasé mal con esa chica porque interfirió un montón en mi relación", sumó la panelista de Los Ángeles de la Mañana sin esconder lo que siente por la blonda y su relación con Baclini. De todos modos, Fernández también puso la lupa en su ex pareja: "No solo ella tiene la culpa sino también Martín, que es la persona con la que yo estaba en su momento, porque no supo cómo manejar ciertas cosas". "Yo siempre dije que ella arma las cosas", volvió a arremeter Cinthia contra Salazar para cerrar su descargo.

"Redrado siempre estuvo celoso de Martín (Baclini)", agregó la angelita en la charla con el cronista de Intrusos. De la misma manera, Fernández aseguró que no ponía "las manos en el fuego" con que no haya pasado nada entre su ex pareja y Salazar, aunque consideró que la blonda no es el estilo de mujer que le gustan a Baclini.

La disputa entre Luciana Salazar y Cinthia Fernández comenzó cuando esta última se encontraba en pareja con Martín Baclini, que desde antes es amigo de la participante de La Academia de Showmatch. A la angelita nunca le gustó la relación entre Baclini y Salazar ya que aseguraba que esta le "beboteaba" a su novio. A pesar de que Fernández dejó de estar hace bastante tiempo con Baclini, la disputa entre ella y la blonda continúa, y hasta recrudeció recientemente luego de que se confirmara que Salazar la llevará a la Justicia.