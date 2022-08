Carlos Perciavalle elogió a Susana Giménez pero ella lo ignoró

El actor y productor teatral uruguayo expresó un gran cariño hacia Susana Giménez pero la diva se mostró reacia a sus comentarios.

Carlos Perciavalle brindó declaraciones que estuvieron vinculadas a su relación de amistad con Susana Giménez. A pesar de sus elogios, la diva argentina que actualmente reside en Uruguay confesó que estaban peleados y decidió no responder a su saludo.

El actor y productor teatral uruguayo fue entrevistado por Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV. Previamente, habían mostrado la reacción de Susana Giménez, quien fue reacia frente al saludo de su colega en un programa de televisión uruguayo.

"La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande, te quiero mucho, hasta luego", fue el cálido mensaje de Perciavalle a través de un video. Cuando volvieron al piso, Susana se sorprendió ya que reveló que su relación era nula.

"¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora?", preguntó curiosa mientras los conductores le afirmaron que se trataba de un saludo reciente. "No lo puedo creer, estábamos peleados. Así que ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar", expresó asombrada pero sin responderle.

Por su parte, el artista teatral se refirió a este tema y aseguró que no recordaba su distanciamiento con Susana. "Nunca me enojé con ella, jamás. Pero bueno, son esas cosas que pasan... reconozco que cuando era más joven me subía un poco en una carretilla y llegaba a decir cosas un poco fuera de lugar, pero no es nada", confesó en la nota con Intrusos que duró poco más de diez minutos.

Susana Giménez y su amor por Uruguay

Susana Giménez se mostró completamente feliz por estar radicada en Uruguay, país donde se mudó a mediados del 2020 y además proyecta su futuro laboral. En este contexto, la diva brindó declaraciones televisivas y pese a la alegría, generó polémica por uno de sus dichos.

La residencia de Susana Giménez en Uruguay es conocida por todos, más teniendo en cuenta su reciente estreno de la obra de teatro Piel de Judas con récord de público. En una entrevista realizada por el periodista charrúa William Dialutto en el ciclo Subrayado, destacó su felicidad porque se siente "una vecina más".

"Hace muchísimo que amo Uruguay, es una de las cosas más lindas. Las playas, la ciudad en invierno que es como tuya", expresó. Allí se produjo la polémica declaración que despertó reacciones por todos lados y fue cuando el entrevistador consultó qué piensan sus amigos de Buenos Aires sobre su estadía en Uruguay.

"¡Me envidian todos! Todos se quieren venir para acá", sostuvo la diva. Además se refirió al reciente trámite hecho por Ricardo Darín para obtener la nacionalidad uruguaya, situación que también generó polémica en las redes: "También se hizo residente y bueno, todos se quieren venir para este país porque es un placer, es muy pacífico todo, la gente es muy adorable, uno se siente muy bien".