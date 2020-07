Cantando 2020: Karina Jelinek pierde a su pareja por un insólito motivo

El Trece se prepara para el inminente estreno del "Cantando 2020", reality conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, y ya están confirmados el flamante jurado y el listado completo de los 20 participantes. Si bien no arrancó el juego ya hay un primer escándalo con Karina Jelinek, quien perdió a su pareja por un insólito motivo.

"La verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. Pero la verdad no me siento cómoda con la diferencia de tono de voz. Quiero decírtelo yo y espero que me puedas entender” escribió Karina Olga Jelinek, en un mensaje difundido por el programa "El run run del espectáculo" (Crónica TV), conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

El hilo de mensajes siguió, con todas las razones por las que la modelo se desvinculó por completo de su pareja: “Quiero pedir a alguien que cante en un tono similar al mío para sentirme más segura, porque yo no canto. Necesito a alguien que se amolde a mi voz, vos sos re buen cantante. No es algo personal, me pone mal decirte esto”.

“Te merecés a alguien que cante bien. Te juro que sos divino y no tengo nada en contra tuyo. Pero necesito sentirme segura. Me parece que tu tono no va con el mío y yo no puedo moverme de lo que me sale porque no sé cantar. Me siento re mal y di mil vueltas”, finalizó.

Ante el creciente escándalo, Jelinek se justificó en su cuenta de Twitter: “Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla”.