Brilló en la música, cayó preso por homicidio culposo y rompió el silencio: "El lugar más oscuro"

Uno de los artistas que tuvo su momento de esplendor años atrás salió a hablar por primera vez en años sobre su detención por homicidio culposo. Quién es la figura de la música que rompió el silencio.

Uno de los cantantes que brilló años atrás en el mundo de la música, reapareció a través de una entrevista en un programa de televisión. El artista en cuestión está cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber sido sentenciado a cuatro años y siete meses de prisión bajo la carátula de homicidio culposo.

"Es algo que tiene sus beneficios, tiene que ser cuidado. Yo particularmente trato de no aburrirme, trato de siempre estar haciendo algo más allá del trabajo", expresó Rubén Darío Castiñeiras, mejor conocido como "El Pepo". El cantante de cumbia dialogó con Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani en América TV.

"El Pepo" terminó bajo las rejas tras protagonizar un accidente automovilístico en el que iba conduciendo alcoholizado y con consumo de estupefacientes. Como consecuencia de esto, Nicolás Carabajal y Nacho Abosaleh, dos de los integrantes de la banda, perdieron la vida en el acto.

"Es el lugar más oscuro que conocí en mi vida. No pasa lo que dice la Constitución Nacional. Estuve en Ezeiza y Melchor Romero", sostuvo el cantante de 48 años, creador de temas como Cumbia Peposa, Yo te voy a hacer feliz y Yo soy así, entre otros. "Quizás en el penal Federal tenés más oportunidades que en Melchor Romero. Eso es una alcaldía donde no podés estudiar ni trabajar, no tenés televisión ni teníamos un teléfono para comunicarnos. En Ezeiza buscaban que estudies y trabajes", añadió.

Al mismo tiempo, dijo que todas las semanas tiene sesiones con su terapeuta y su psiquiatra: "Voy a seguir porque nunca se termina de estar rehabilitado. En la cárcel era imposible estar rehabilitado". Ahora cumple prisión domiciliaria y contó cómo fue el día a día en la cárcel: "no era un preso VIP, era uno común. Nunca tuve un beneficio extra y mis compañeros de pabellón veían eso. Nunca me pidieron plata ni me secuestraron, no tuve esos problemas".

La escalofriante confesión del Pepo tras la condena: "Me parece oír a los pibes"

El abogado Miguel Ángel Pierri reveló en las últimas horas una escalofriante y durísima confesión que le hizo Rubén "El Pepo" Castiñeira, que fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por un choque en el que murieron dos amigos e integrantes de su banda. "Me parece oír a los pibes", le confesó el cantante de cumbia al letrado, en referencia a las dos personas que fallecieron en el accidente por el que fue condenado.

En julio del 2019, mientras manejaba por la Ruta 63 junto con varios amigos e integrantes de su banda, El Pepo protagonizó un incidente vial en el que murieron dos personas: Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh. Esta semana, el músico fue condenado finalmente a cuatro años y siete meses de prisión. Actualmente, El Pepo cumple arresto domiciliario desde hace más de tres años y está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Tras conocerse el resultado del juicio, Miguel Ángel Pierri sorprendió al revelar una escalofriante confesión que le hizo el cantante. "Lo voy a decir ahora porque ya terminó el juicio, pero es algo que nunca dije. Pepo me confesó: 'De noche me despierta el ruido a chapa y me parece oír a los pibes'", contó el abogado durante una entrevista radial con Tardes Policiales (XLFM Radio).

En ese sentido, el letrado también explicó que el músico recibe tratamiento por parte de psicólogos y psiquiatras para ocuparse no solo de sus adicciones sino también de estas situaciones que vive. Al respecto, aseguró que El Pepo presenta una leve mejoría, mientras que también detalló que el juez pidió que le remitan periódicamente todos los informes de terapia sobre el cantante. "Los controles son muy estrictos y eso está perfecto", consideró Pierri.