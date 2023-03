Antonio Gasalla cumple años y enfrenta serios problemas de salud

El comediante Antonio Gasalla, reconocido por sus roles en Esperando la carroza y "la abuela" en los programas de Susana Giménez, recibe sus 82 años entre problemas de salud y una preocupante demanda judicial.

Antonio Gasalla cumple 82 años y los festeja en precarias condiciones: el comediante que brilló en Esperando la carroza atraviesa problemas de salud y una demanda judicial de su empleada doméstica que lo tienen muy preocupado. La triste actualidad del actor en su natalicio y las palabras de sus amigos y cercanos.

El actor atraviesa problemas de salud desde hace unos años, cuando personas de su círculo íntimo empezaron a advertir problemas en su memoria y le recomendaron visitar a un neurólogo. Según consignó el diario El Día, el actor Sebastián Borras -allegado a Gasalla- reveló que durante un encuentro con el actor este no lo conoció. Esto, sumado a que el humorista no sale de su casa y ya no actúa más, genera preocupación en el ambiente artístico. “Ha sido muy ordenado con los ingresos y puede disfrutar del dinero que ganó durante 60 años de trabajo”, indicó Miguel Ángel Pierri, su abogado, tiempo atrás sobre las finanzas del actor.

Por otro lado, Gasalla enfrenta una demanda judicial de Nilda, quien fue durante muchos años su empleada doméstica. porque cuando la mujer denunció que cuando fue a presentar la documentación para su jubilación, no le habían pagado las cargas sociales durante casi dos años. Al parecer, quien se encargaría de pagarle a esta mujer sería Carlos, el hermano del comediante, quien estuvo fuera de Buenos Aires debido a la pandemia de coronavirus.

Tiempo atrás, Marcelo Polino contradijo las versiones que circularon sobre una supuesta estafa al capocómico y reveló: “Esto ocurrió por la pandemia, no es que Carlos se haya despreocupado ni que Antonio esté sin dinero. Nada que ver”. Aún así, el perfil bajo de Gasalla -no da entrevistas y no se caracteriza por ser amable en los móviles de televisión- mantiene alerta a sus amigos y familiares.

Marcelo Polino contó detalles desgarradores sobre la salud de Antonio Gasalla: "Último año y medio"

En una reciente entrevista que brindó al ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, el exjurado de Bailando por un Sueño Marcelo Polino reveló cómo es la situación actual de Gasalla, tras enfrentar un juicio contra se exempleada doméstica. "Yo comí con él hace veintipico de días y después hablé por teléfono, no lo volví a ver. Antonio es una persona grande que pasó los 80 años y en general es muy solitario", empezó por decir el periodista.

En este marco, Polino amplió: "Nosotros somos, además de amigos, vecinos porque yo vivo en la esquina. Pero como estuve viviendo en Chile cinco meses, perdí un poco la diaria de cuando estuvo poniéndole el cuerpo a la situación judicial". Luego, explicó cómo fue que surgió la denuncia que enfrentó el actor y humorista.

"Tuvo una empleada de muchos años que cuando decidió dejar de trabajar de la casa presentó su liquidación y se encontró con que quienes debían pagarle sus cargas sociales no lo habían hecho en el último año y medio de la pandemia. Entonces, empezó una acción judicial", detalló Polino. Y aunque si bien no quiso echarle la culpa a nadie, aseguró que los familiares y el abogado de Gasalla eran los encargados de llevar estos trámites al día.