Ángel de Brito volvió a arremeter contra Wanda Nara: “Es una pioja”

El periodista comparó a Antonela Rocuzzo con la esposa de Mauro Icardi y causó revuelo en las redes sociales.

Ángel de Brito opinó una vez más sobre la disputa mediática que se armó después de un posteo de Wanda Nara dedicado a la China Suárez por los mensajes que había intercambiado con Mauro Icardi. En su descargo, el periodista comparó a la celebridad de redes con Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi.

“Eso es una pavada de los que no tienen nada de información. Wanda es una pioja al lado de Antonela”, respondió el conductor de televisión ante una pregunta alusiva a los rumores de que Wanda Nara habría armado el escándalo mediático para opacar a Antonela Rocuzzo en su llegada al PSG, tras el conflictivo pase de su marido.

No es la primera vez que de Brito arremete contra la hermana mayor de Zaira Nara: ayer reaccionó de una inesperada manera ante la noticia de que la influencer dará una entrevista exclusiva a Susana Giménez, tras el escándalo. “Reconciliada no le importa a nadie”, expresó el presentador.

La respuesta de la China Suárez a Wanda Nara

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, comenzó su descargo la China Suárez después de las acusaciones que recibió por parte de Nara.

La actriz continuó su descargo en alusión a la hipocresía que ha debido soportar en situaciones anteriores: “El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra”.

“Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico”, cerró la celebridad. Y agregó: “Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.