Ángel de Brito se fue al pasto para hablar de Romina: "Succioname el enano"

El periodista macrista Ángel de Brito lanzó un polémico comentario en referencia a Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano.

Romina Uhrig quedó eliminada de Gran Hermano (Telefe) y fue protagonista de una picantísima instancia en El Debate, donde varias exsparticipantes le hicieron fuertes reproches. Quien se sumó a los comentarios ofensivos fue el periodista Ángel de Brito, con un polémico mensaje que causó un descalabro de los usuarios de la red social Twitter.

Todo empezó con un tuit de la cuenta de Twitter @ElejercitodeLAM que señaló que existe "2 causas" donde estaría involucrado Walter Festa y que una de ellas salpicaría a su exesposa, la exdiputada del Frente de Todos Romina Uhrig. Tras esta publicación que incitaba a la división entre tuiteros, una cuenta que apoya a Romina lanzó un atronador comentario y etiquetó a Ángel de Brito para su provocación: "Jajajaja #Romina no va a darles cabida a #LAM prefiero que vaya a #INTRUSOS y les de un tapa en la cara al enano con complejo de inferioridad que no chequea la información".

En apariencia furioso, De Brito no pasó desapercibido el tuit y lejos de tomar una actitud pasiva lo respondió y se fue al pasto: "Ajjajajajajajajaja succióname el enano". La reacción del periodista macrista tuvo un insospechado rebote en la red social del pajarito y miles reaccionaron a su grosero e inesperado ataque.

Gran Hermano terminará el lunes 27 de marzo a las 22.30 horas con una transmisión especial desde los estudios de Telefe. El ganador de la edición 2022 del reality se llevará un premio de 15 millones de pesos.

Qué dijo Romina cuando le preguntaron sobre Walter Festa

"No soy ninguna manicura pobre. Me separé y jamás quise dar ese papel de lástima. Tengo mi trabajo que es en La Plata y cuando tengo el tiempo libre hago uñas en mi casa, porque me sirve un montón esa plata. Yo Romina no tengo propiedades porque sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión", manifestó Romina cuando la pincharon sobre su pasado como exdiputada y los rumores sobre sus propiedades.

En tono chicanero, Ceferino Reato aprovechó ese momento para arremeter contra Romina y disparó: "siempre has vivido bien, en un country. No teniendo plata sos una persona que vivió en un country". Afilada, Romina le contestó: "Walter vivía en un country. Yo me mudé ahí, donde estaba él (...) Nos separamos por problemas de plata y en malos términos. Cuando me separo de Walter en diciembre me tenía que mudar y tuve que vender las cosas que tenía en casa porque él no podía ayudarme"

Y sobre sus deseos hasta llegar a Gran Hermano, Romina se sinceró ante los analistas y deslizó: "A los 18 años yo quise entrar a Gran Hermano. Cuando veo la primera propaganda de este Gran Hermano estaba en casa, con Walter a punto de separarnos y con un trabajo que tengo gracias a él y yo lo vi como una gran oportunidad. A los 14 años iba a los castings de Telefe pero no quedaba porque me pedían books de fotos y no tenía para pagarlos. Es algo que nunca pude hacer. Cuando digo que lo hago por mis hijas es real, es una oportunidad"