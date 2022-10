Ángel De Brito chicaneó a Jorge Rial y Mariana Brey: "Wanda y L-Gante del cable"

El conductor de LAM se expresó a través de sus redes sociales en torno a los rumores de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey.

Ángel De Brito realizó un dinámico ida y vuelta con sus seguidores de Instagram bajo el hashtag #ÁngelResponde. Allí un usuario quiso saber detalles del supuesto romance entre Jorge Rial y Mariana Brey, y el conductor de LAM respondió de una manera irónica haciendo una analogía con Wanda Nara y L-Gante.

Fiel a su estilo, Ángel De Brito habló sobre sus colegas Jorge Rial y Mariana Brey pero no de la manera más amistosa. De manera filosa, hizo un comentario para describir si es real que están juntos. "¿Realidad o ficción?", preguntó un seguidor suyo, a lo que respondió: "Wanda y L-Gante del cable".

De Brito y la chicana a Rial y Brey

La definición de De Brito sobre Wanda Nara y L-Gante

Hace varios meses que son fuertes los rumores de romance. De hecho, la expareja de Rial, Romina Pereiro, brindó declaraciones hace pocas semanas y se refirió a este tema. "Está bien, me parece bárbaro. No tengo ni idea, pero si él está bien, va a contar con todo mi apoyo siempre, de verdad", había expresado.

Por otra parte, De Brito tuvo otra consulta vinculada con Wanda y L-Gante, quienes están más cerca que nunca. "¿Qué pensás? Será verdad que están juntos?", consultó un usuario de Instagram. "Pura prensa", señaló el periodista de América TV, cuando previamente había dicho: "Tiene más gracia esta Sprite vacía".

Jorge Rial decidió hablar de sus "cagadas" y sorprendió a todos

Jorge Rial habló públicamente de sus "cagadas" y compartió una importante reflexión en sus redes sociales. El famoso conductor abrió su corazón y habló en profundidad sobre los escándalos en los que estuvo metido en el último tiempo: su separación de Romina Pereiro, su salida de América TV y su regreso a la pantalla chica. Entonces, confesó: "estoy tratando de saldarlo".

A través de un vivo que realizó en Instagram, Jorge Rial se mostró dispuesto a responder todas las preguntas que le hicieran sus seguidores sin tapujos. Fue entonces cuando el periodista recibió un comentario que le tocó una fibra muy sensible y lo hizo reflexionar en sus redes sociales. "Estás en tu mejor versión", fue la declaración que descolocó a Rial.

"Estoy en un muy buen momento, encontré el equilibrio y la paz y estoy bien, tranquilo", empezó por decir el conductor de Argenzuela en el vivo que realizó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, luego continuó con una fuerte confesión sobre su vida personal y las situaciones que tuvo que atravesar en privado.

"Me amigué conmigo… En un momento no me llevé bien, por eso pasó todo lo qué pasó", reveló Rial. Luego continuó: "Pero bueno, me metí para adentro, reflexioné, miré las cagadas que me mandé y los errores que cometí y estoy tratando de saldarlo, de a poquito. Como debe ser"