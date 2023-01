Andrea Rincón presentó a su nuevo novio con postales románticas en redes sociales

Andrea Rincón confirmó en sus redes sociales que está feliz y en pareja. Quién es el nuevo novio de la actriz.

Andrea Rincón compartió una serie de picantes fotografías en un jacuzzi junto con su nuevo novio, a quien presentó en sociedad por primera vez. Quién es el hombre que conquistó el corazón de la actriz y con el que decidieron sellar su amor con el mismo tatuaje.

Desde hace un tiempo, Andrea Rincón decidió cultivar un bajo perfil en su vida sentimental, por lo que no se supo nada de sus relaciones amorosas. En el verano pasado, la propia actriz salió a desmentir que estuviera en pareja con Fredy Villarreal, con quien compartía elenco en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Pese a que solo los unía el trabajo y una relación de amistad, los rumores comenzaron a circular cuando se vio la buena onda que había entre ellos.

Pero en las últimas horas, Rincón mostró en sus redes sociales lo feliz que está y quién la acompaña. La ex Gran Hermano compartió una serie de fotografías en un jacuzzi junto con Mauricio Corrado, su nuevo novio. Fue la propia Andrea Rincón la que etiquetó a Corrado luego de que diversos seguidores le pidieran que lo hiciera.

Mientras tanto él busca mantenerse en el anonimato, dado que tiene su cuenta de Instagram privada y solo los siguen 71 personas. Hace solo unos días Andrea Rincón mostró en sus redes sociales el tatuaje que se hicieron con Corrado, con quien también pasó las fiestas. A la actriz se la ve muy feliz y así lo notan también sus amigos del ambiente, como Mónica Antonópulos, Georgina Barbarossa y Celeste Cid, entre otros, que celebran la sonrisa de oreja a oreja que Rincón ostenta por estos días.

Andrea Rincón sufrió una estafa e hizo una fuerte advertencia: "Tengan cuidado"

“¡Me robaron el WhatsApp y están pidiendo plata en mi nombre! ¡Son delincuentes, no les den nada!”, publicó en una de sus historias de Instagram. Y adjuntó capturas de una conversación privada que el hacker tuvo con uno de sus contactos, la que le pedía que le haga una transferencia de 62 mil pesos.

“Vengo de una semana difícil, de estar enferma, pero más importante que mi facha, me parece decirles a mis contactos que se avispen. Pudimos desbloquear rápido el WhatsApp, pero esta gente no se da por vencida y está llamando a mis contactos haciéndoles lo mismo que mi hizo a mí”, expresó la modelo a través de un video.

Existen varios tipos de estafas, pero en caso de Andrea, se hicieron pasar por una entidad que pregunta acerca de los carnets de vacunación. “Dicen que son de fiar, que quieren saber cuántas vacunas tenés y que a partir de ahora no vas a poder salir si no es con un nuevo carnet de vacunación", prosiguió Rincón.

"Te tienen conectada en el teléfono un tiempo, que no sé cuánto será, para poder hackearte. Te desaparece el WhatsApp, y ahí te das cuenta de que la tenés re adentro. Nada, tengan cuidado”, concluyó. Por último, les pidió disculpas a todos sus contactos por haberlos expuesto a esta estafa. “Me siento culpable de esto que está sucediendo, porque siento que si hubiese sido un poco más inteligente esto no hubiese pasado. Para qué no les suceda a ninguno, le paso la data de lo que está sucediendo. Gente de mierda hay en todos lados, pero también hay gente buena”, cerró.