La actriz Ana Acosta sorprendió con duras declaraciones hacia la popular comedia televisiva Casados con Hijos como una de las mayores culpables en promover el machismo. “Maltratan y ningunean a la mujer”, sentenció.

"No soy ciega, no soy tonta. Me daba cuenta que había momentos en lo que se podía estar tranquilamente con un camisón sugerente sin necesidad de estar en bombacha y corpiño pero te aseguro, salvo una experiencia que tuve con una de las chicas que se negó y la fueron, después todo el resto de las chicas con las que trabajé en ningún momento me dijeron: ´che, a mí me parece…´ o ´fíjate a vos te parece esto´ o sentirse incomodas. Todas lo hacían convencidas de que esto era así”, afirmó Acosta en diálogo con el programa Jubilados TV.

Haciendo una reflexión sobre su trayectoria en la televisión, la actriz contó: “Y vemos eso durante muchos años y lo consumimos. Hoy en día incluso te diría que Rompeportones –programa dónde ella fue parte junto a Emilio Disi y Miguel Del Sel- que podría decirse era un programa demodé con un humor absolutamente antiguo, machista y demás es increíble el rating que tiene por Volver”, se asombra. “Ósea que hay gente todavía que le interesa, le divierte y le gusta ver ese tipo de humor”.

Pero Ana también critico el humor de uno de los últimos grandes éxitos de televisión ya entrados en el siglo XXI. “¡Ni hablar de ´Casados con Hijos´! a mí me causa gracia cuando hablamos de la “desprovista de ropa”, a veces eso no es nada al lado de las groserías que le dice Argento a la señora o de las agresiones que hay en ese programa”, disparó.

La actriz de cine, teatro y televisión se indignó ante la doble moral de aquellos que critican los programas con chicas ligeras de ropa y avalan a aquellos que, según su visión, son más agresivos contra las mujeres. “Viste que hay como ciertos programas que son como de culto y otros que son como chabacanos, entonces es como estar de una vereda o la otra. Yo hoy en día puesta mirando televisión me molesta tanto por ahí una chica que esta innecesariamente en bombacha y corpiño como una mujer que es maltratada y ninguneada por el marido, porque no me causa gracia”, cerró Ana Acosta.